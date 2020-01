Aus für Schkopau: Erstes Braunkohlekraftwerk im Osten soll schon 2027 abgeschaltet werden

Schkopau

Das erste Braunkohlekraftwerk in Ostdeutschland soll offenbar deutlich früher als bisher geplant vom Netz gehen: Wie die „ Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet, soll das Kraftwerk Schkopau bereits 2026/27 keine Braunkohle mehr verfeuern – und stattdessen auf Gas umgerüstet werden. Entsprechende Umbaupläne würde der Betreiber Uniper derzeit zur Einreichung bei den Behörden vorbereiten.

Damit würde Schkopau deutlich früher als bisher geplant aus der Braunkohle aussteigen. Bisher war von einem Betrieb bis 2035 ausgegangen worden. Doch Uniper möchte lieber das neue Steinkohlekraftwerk Datteln in Nordrhein-Westfalen hochfahren – und dafür Schkopau offenbar opfern. So soll die Zusage aus dem Braunkohlekompromiss eingehalten werden.

Trotz des beschlossenen Ausstiegs: Datteln 4 in NRW soll ans Netz

„Wenn wir in Deutschland für eine zuverlässige Energieversorgung bis 2038 Kohlestrom benötigen, sollten die modernsten Anlagen und nicht die schmutzigsten laufen“, zitiert die MZ den Uniper-Vorstandschef Andreas Schierenbeck. „Daher macht die Inbetriebnahme von Datteln 4 gesamtwirtschaftlich wie ökologisch Sinn: Es ist das sauberste und effizienteste Steinkohlekraftwerk der Welt.“ Konkrete Angaben zum Kraftwerk in Sachsen-Anhalt machte er nicht.

Zwar soll Schkopau laut der Zeitung auch künftig Strom liefern – aber nicht mehr aus Kohle, sondern aus Erdgas, das vor allem aus Russland kommen dürfte. Damit würde der Braunkohleförderer Mibrag einen seiner Hauptabnehmer verlieren. Denn das Kraftwerk wird bisher komplett aus dem Tagebau Profen mit Brennstoff versorgt – und ist dort der einzige große Abnehmer. Rund acht Millionen Tonnen Kohle gehen pro Jahr per Zug von Profen nach Schkopau.

Kohle für Schkopau kommt aus dem Tagebau Profen in Sachsen-Anhalt

Das Kuriose daran: Am Kraftwerk Schkopau ist die Mibrag selbst beteiligt: Um den Absatz des Brennstoffs aus Profen zu sichern, hatte sich der tschechische Mutterkonzern EPH 2012 mit 42 Prozent bei der 900 Megawatt starken Anlage eingekauft – und dafür 141 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. „Dank unserer Beteiligung am Kraftwerk Schkopau können wir die Kohleförderung mit der Stromerzeugung verbinden und somit den Kohleabsatz der Mibrag-Tagebaue langfristig sichern”, begründete EPH-Vorstand Jan Špringl den Einstieg damals. Doch die Mehrheit am Kraftwerk blieb bei Eon und landete so 2016 bei dessen Abspaltung Uniper. Und der Partner macht der Mibrag nun offenbar einen Strich durch die Rechnung.

Entsprechende Überlegungen von Uniper hatte Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) bereits Anfang Dezember öffentlich gemacht. Jetzt will der Betreiber offenbar Ernst machen – gegen den Widerstand der Landesregierung. „Das ist für mich die Aufkündigung des Kohlekompromisses“, sagte Haseloff der MZ.

Denn bisher war vereinbart gewesen, erst die älteren Kraftwerke im Westen abzuschalten und ab 2030 an die Ost-Anlagen zu gehen. „Grundsätzlich geht es in Ostdeutschland darum, erst den Strukturwandel zu beginnen und neue Arbeitsplätze zu schaffen, bevor in den Braunkohleregionen Kraftwerke stillgelegt werden“, so Haseloff weiter. „Alles andere wäre Vertrauensbruch gegenüber den Bürgern.“

Kraftwerk in Lippendorf im Leipziger Süden nicht von Plänen betroffen

Schon die Existenz des Braunkohlekraftwerks Schkopau ist allein dem politischem Druck zu verdanken. Denn eigentlich wollte der Eon-Vorläufer PreussenElektra dort Steinkohle verfeuern, berichtete Mibrag-Chef Armin Eichholz kürzlich bei einem Festakt. Erst durch Druck der Politik und mit der Aussicht auf 600 Millionen Euro Investitionszuschuss wurde der Konzern überzeugt, doch auf Braunkohle umzuschwenken.

Das Leag-Kraftwerk Lippendorf bei Leipzig, das von den Plänen nicht betroffen ist, wird dagegen aus dem sächsischen Tagebau Vereinigtes Schleenhain versorgt. Das Kraftwerk Buschhaus bei Helmstedt, das eigentlich ebenfalls aus Profen beliefert werden sollte, wurde bereits 2016 heruntergefahren. Die Anlage hatte sich die Mibrag erst 2013 dazugekauft, um den Absatz des eigene Brennstoffs abzusichern, wenn in Niedersachsen die Braunkohle zur Neige geht. Doch statt auf Kohle aus Sachsen-Anhalt umzusteigen, wurde Buschhaus Ende 2016 vom Netz genommen. Das Kraftwerk ist seither nur noch in der sogenannten Sicherheitsreserve, musste aber noch nie tatsächlich einspringen.

Von Frank Johannsen