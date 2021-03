Ausfall des Polizeifunks erschwerte Einsatz gegen Corona-Kritiker in Dresden

Dresden

Der vorübergehende Ausfall des Digitalfunks hat am vergangenen Samstag den Polizeieinsatz gegen Gegner der Corona- Schutzmaßnahmen in Dresden erschwert. Wie Landespoliziepräsident Horst Kretzschmar am Dienstag einräumte, habe die technische Panne, bei der eine Zelle des Polizeifunkes 90 Minuten nicht funktionierte, Einschränkungen beispielsweise bei der Führung der Einsatzkräfte bewirkt.

Während dieser Zeit habe die Polizei über Smartphones kommuniziert. Innenminister Roland Wöller (CDU) und Kretzschmar hatten am Dienstag dem Kabinett über die Demonstrationen berichtet.

Von LVZ