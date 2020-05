Ausflüge zu Himmelfahrt in Sachsen: Was trotz Coronavirus geht – und was nicht

Leipzig

„Bleibt daheeme!“ lautete zwei Monate lang die Devise für jene, die sich in Mitteldeutschland nach Ausflugsmöglichkeiten umtaten. Nun läuft der lang abgewürgte Mittelstandsmotor allmählich wieder an. Gaststätten und Hotels dürfen unter Auflagen Gäste empfangen. Hier ein paar Tipps, was am Himmelfahrtstag und dem Wochenende geht – und was nicht.

Diese Angebote in der Region Leipzig sind möglich:

Moritzburg: Vieles wurde August dem Starken angedichtet: Landesvater, Ladykiller, Hufeisenverbieger. Was wirklich dran ist an den Mythen um den sächsischen Supermann, will eine Sonderausstellung zum 350. Geburtstag des ehemaligen Kurfürsten aufklären, die bis November geöffnet ist. Ein Besuch in der Barocketage des prächtigen Schlosses Moritzburg lässt sich gut mit einem Spaziergang im weitläufigen Schlosspark verbinden. Geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, Kinder ein Euro.

Festung Königstein: Feste Feiern darf man auf Sachsens schönster Feste zwar noch nicht, aber immerhin übernimmt der Festungsbäcker die Versorgung der Besucher. Die Dauerausstellung „In Lapide Regis“ und die Sonderausstellung „Hohe Gäste auf dem Königstein“ bleiben wegen der Corona-Auflagen bis Pfingsten geschlossen. Aber Rundgänge ober- und unterhalb der Festungsanlage mit Brunnenhaus und Kasematten entschädigen für vieles – mit tollen Aussichten auf das Elbtal. Eintritt 7 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre Eintritt frei, Geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, Tel. 035021 64607

Mulde-Paddeltouren: Den Wechsel von Schlössern, Burgen, Klöstern und erwachender Natur an der Zwickauer, Freiberger oder der Vereinten Mulde bestaunen lässt sich ganz entspannt bei einer Bootstour, wie sie das Outdoorteam Unger seit einer knappen Woche wieder anbietet. Der Leisniger Bootsverleiher Micha Unger hat vom Einer-Kajak bis zum Hippo-Schlauchboot kentersichere Wasserfahrzeuge auf Lager. Letzteres bietet trotz Hygienevorschrift Platz für sechs, bei zwei Familien sogar bis acht Paddler. „Am Männertag sind wir schon gut gebucht“, sagt Micha Unger in Klosterbuch. „An allen anderen Tagen ist noch alles drin.“ Tel. 0171 5374926 (10–18 Uhr)

An der Mulde gibt es vom Boot aus viel zu sehen. Quelle: privat

Denkmalschmiede Höfgen: Das traditionelle Wandelkonzert in dem Grimmaer Ortsteil benötigt unbedingt gutes Wetter. Denn die Veranstaltung ist nur als Outdoor-Variante geplant. Das Leipziger Querflötenensemble Quintessenz wird die Besucher am Donnerstag ab 11 auf einem poetischen Spaziergang mitnehmen, der in diesem Jahr Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet ist. Er beginnt im Vierseithof der Denkmalschmiede und führt zu verschiedenen Stationen in der näheren Umgebung. Schauspieler Günter Schoßböck wird Anekdoten, Briefe und Texte aus Mozarts Leben zu Gehör bringen. Gastronomie ist nicht vorgesehen.

Leisnig: Das „Mildensteiner Himmelfahrtskommando“ aus Leisnig will auch in der Corona-Zeit nicht auf seine Männertagstour verzichten. Die elf Herren der bunten Truppe fahren mit dem Zug nach Großbothen, um von dort an der Mulde entlang nach Höfgen zu wandern. „Wegen der Corona-Regeln gehen wir grüppchenweise zu zweit oder zu dritt. Das ist gar nicht so besonders, da sowieso alle unterschiedlich schnell unterwegs sind“, sagt Kommandeur Frank Otto. Die ehemaligen Kollegen des Textima-Spinnereimaschinenbaus Leisnig treffen sich schon seit DDR-Zeiten zum Männertag. Otto: „Seither pflanzt sich die schöne Tradition auch mit jüngeren Mitgliedern fort.“

Klosterruine Nimbschen: Vor der Kulissen der alten Gemäuer soll eine Herrentagsparty ab 10 Uhr steigen. Statt Bierbänken gibt es Stehtische und die Musik kommt aus der Konserve statt von einer Liveband. „Ich denke, dass es diesmal nicht so ein großer Ansturm wird“, sagt Antonia Fischer, die mit ihrem Mann das Unternehmen leitet.

Döllnitzbahn: Vom 21. bis 24. Mai ist die nordsächsische Döllnitzbahn in diesem Jahr wieder in der Spur. Der Dieselzug verkehrt an allen vier Fahrtagen zum Ferienfahrplan zwischen Oschatz, Mügeln, Glossen und Kemmlitz. Bei schönem Wetter kommt der Aussichtswagen „Collmblick“ zum Einsatz. Speisen und Getränke werden allerdings nicht verkauft. Fahrkarten sind beim Zugführer erhältlich: Erwachsene: 7 Euro, Kinder 4,20 Euro.

Die Döllnitzbahn ist ab Donnerstag wieder unterwegs. Quelle: Michael Sperl

Kunstsammlungen Dresden: „Mit Vorsicht zu genießen!“ sind laut Veranstalterangaben nach der coronabedingten Schließung immer mehr Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Neben dem bereits wieder geöffneten Kunstgewerbemuseum in Schloss Pillnitz, der Gemäldegalerie Alte Meister im Dresdner Semperbau am Zwinger und der Sonderausstellung „Szenen des Lebens“ im Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig öffnet am Himmelfahrtstag auch das Völkerkundemuseum Herrnhut wieder für Besucher. Am Sonnabend folgen das Museum für Sächsische Volkskunst mit Puppentheatersammlung im Dresdner Jägerhof und am Sonntag das Josef-Hegenbarth-Archiv: Tel. 0351 49142000

Erzgebirge: Wandern über die höchsten Gipfel des Erzgebirges ist auf dem Kammweg Erzgebirge-Vogtland garantiert. Von der Sportstadt Altenberg führt der Weg auf 285 Kilometer bis nach Blankenstein ( Thüringen). Dabei gibt es unterwegs viel zu entdecken. So zum Beispiel das Spielzeugdorf Seiffen oder Oberwiesenthal – mit 914 Metern über dem Meeresspiegel die höchstgelegene Stadt Deutschlands. Von hier ist es nicht mehr weit auf den Fichtelberg, mit 1215 Metern der höchste Gipfel Ostdeutschlands.

Silbermann-Haus Freiberg: Nach mehrwöchiger Zwangspause öffnet die Ausstellung im Freiberger Silbermann-Haus zum ersten Mal vorübergehend wieder für Besucher. „Silberklang & Handwerkskunst“ gewährt Einblicke in das Schaffen des berühmten Orgelbaumeister Gottfried Silbermann, der am Freiberger Schloßplatz vor 300 Jahren seine Werkstatt hatte. Besucher können dort die faszinierende Welt der Orgelmusik kennenlernen und auf vielfältige Weise erleben. Wer einmal selbst einen Blasebalg treten und eine Orgel zum Erklingen bringen möchte, kann sich hier ausprobieren.

Hygienemuseum Dresden: Im Mittelpunkt der Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“ am Lingnerplatz stehen Körper und Gesundheit, die an vielen interaktiven Stationen und aus ungewöhnlichen Perspektiven erkundet werden können. Die Dauerausstellung zeigt auch zahlreiche Objekte aus der umfangreichen Sammlung des Museums, darunter den „Gläsernen Menschen“. Einige interaktive Bereiche sind aufgrund der Hygienevorschriften allerdings vorerst nur eingeschränkt nutzbar. Geöffnet dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr. Eintritt Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei.

Straußenfarm Lumpzig: „Wir gestalten alles so, dass wir die Corona-Auflagen einhalten können“, sagt Monika Burkhardt von der gleichnamigen Straußenfarm im Altenburger Land. Der Tag sei draußen im Freien geplant, die Menschen müssten Abstand halten. Da alles Verzehrbare imbissmäßig zum Mitnehmen vorgesehen sei, benötigen die Besucher auch keine Atemschutzmasken, erklärt die Farmerin. „Die Bockwurst oder den Roster gibt es auf die Hand, und die Menschen können sich die Tiere ansehen, darunter auch Straußen- und Emuküken“, so Burkhardt. Je nach Wunsch gebe es Kaffee oder Bier. Möchte jemand mehr über die Tiere erfahren, seien Infogespräche auf Abstand möglich. Geöffnet am Feiertag ab 11 Uhr, Tel. 034495 80538

Leuchtenburg: Die Porzellanwelten auf der Leuchtenburg im thüringischen Seitenroda sind ab Donnerstag erstmals wieder zugänglich. Für die interaktive Ausstellung zum „weißen Gold“ haben internationale Künstler sieben moderne Erlebniswelten zum Porzellan entstehen lassen - von den Anfängen im alten China über die Entschlüsselung seiner Rezeptur in Europa bis hin zum Einzug in das Alltagsleben. Am Ende der familientauglichen Exposition kann auf dem „Steg der Wünsche“ durchaus einiges zu Bruch gehen, damit Heimlichkeiten irgendwann in Erfüllung gehen…Geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, Tickets 13,50 Euro, ermäßigt 10, Kinder 8,50 Euro; Tel. 036424 713300

Die Leuchtenburg in Seitenroda bei Kahla (Thüringen). Quelle: Martin Schutt/dpa

Absagen und Einschränkungen

Frohburg: Das Kohrener Land südlich von Leipzig ist beliebter Ausflugsort – besonders am Männertag. Und ganz besonders das Lindenvorwerk in Frohburg. Aber: Dort fällt die große Himmelfahrtsparty dieses Jahr aus. „Der Außenbereich wird aber geöffnet sein – wir lassen niemand verhungern oder verdursten“, schreibt der Betreiber der Ausflugsgaststätte Steffen Hetzer an die „mit Abstand besten Gäste und Freunde des Hauses.

Freizeitbad Riff: In Bad Lausick wird ebenfalls von der jährlichen Männertagstradition abgewichen: Die Original Lauterbacher Dorfmusikanten, Jahr für Jahr gebucht, spielen erstmals nicht auf der Terrasse des Freizeitbad-Restaurants. Immerhin aber gibt es ab 9 Uhr Verpflegung vom Grill to go.

Liebschützberg: Bis zu 1000 Menschen haben sonst den jährlichen Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Liebschützberg bei Oschatz besucht. Die ökumenische Feier unter freiem Himmel lockte Christen aus dem Kirchenbezirk Leisnig-Oschatz, aber auch aus benachbarten Ephorien zur historischen Bockwindmühle. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Ein Hygienekonzert ist in diesem Rahmen, der von der direkten Begegnung lebt, nicht umsetzbar. So verzichtet die neue vereinigte Kirchgemeinde Oschatzer Land auf die Veranstaltung.

Heiratsmarkt in Collm: Im Bergdorf bei Oschatz, wo sonst Ehen für einen Tag geschlossen und die schönsten Himmelfahrtsgefährte gekürt werden, wird am Donnerstag Ruhe herrschen. „Die Veranstaltung, so wie die Leute sie kennen und lieben, ist aktuell nicht machbar“, begründet Heimatvereins-Chefin Kerstin Krause die Absage. Man hoffe, dass die Collmer Gäste im nächsten Jahr wieder in den Süden des Landkreises Nordsachsen kommen fröhlich feiern können.

Der beliebte Heiratsmarkt Collm – hier mit dem Standesbeamten Günter Schmidt (Mitte) sowie Paar Nummer 1000 - Birgit Roy und und Holger Kuntzsch (rechts) sowie Paar Nummer 1001, Antje Bade und Roland Beier (links) – wird in diesem Jahr ausfallen. Quelle: Christian Kunze

Tickets möglichst vorab buchen

Wegen der Abstandsgebote und begrenzten Besucherzahlen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. „Deshalb ist es ratsam, die Tickets möglichst schon vorher online zu buchen“, lautet ein Tipp von Ines Nebelung. Die Sprecherin der Tourismusmarketing-Gesellschaft Sachsen erklärt, dass der Freistaat traditionell ein beliebtes Kurzreiseziel ist und viele Ferienwohnungen und Herbergen schon vor der Coronakrise gebucht wurden. „Deshalb kann es sinnvoll sein, sich in der Unterkunft der Wahl nach freien Plätzen zu erkundigen“, sagt sie. „Das gilt auch für Familienbesuche in Gaststätten, denn noch nicht alle öffnen wieder.“

Ministerin würdigt Mehrarbeit

„Ich habe großen Respekt und ganz viel Bewunderung für alle Betreiber und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie sich dieser Herausforderung stellen und unter den neuen Bedingungen ihre Einrichtungen, Hotels und Restaurants wiedereröffnen“, bedankt sich Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU). Das sei mit viel Aufwand und Mehrarbeit verbunden. „Damit sind sie vorbereitet, um Gäste aus nah und fern in Sachsen zu begrüßen“, so die Ministerin.

Die Tourismusbranche ist eine der Branchen, die am stärksten von Verlusten aufgrund der Corona-Pandemie betroffen sind. In den Monaten März und April 2020 verzeichnete allein der Tourismus in Sachsen einen Verlust von rund 1,2 Milliarden Euro. Wöchentlich sind es in der Schließzeit rund 140 Millionen Euro Verlust gewesen.

Verhaltensregeln zum Männertag

Auch am Männertag gelten in Mitteldeutschland die coronabedingten Kontaktbeschränkungen und Mindestabstände von 1,50 Metern. Radausfahrten, Kremserfahrten, Gruppenwanderungen sind nur mit dem eigenen und einem weiteren Hausstand, der Partnerin oder dem Partner erlaubt, heißt es aus dem sächsischen Sozialministerium.

Angesichts der Auflagen setzen Hotels und Gaststätten auf die Vernunft der Gäste. „Wir hoffen, dass viele Gäste kommen und die Regeln akzeptieren – vor allem auch zum Herrentag“, sagte Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Dehoga in Sachsen. Er erinnerte daran, dass die Infektionsgefahr immer noch bestehe.

Die Polizei will vor allem darauf achten, dass alles friedlich bleibt. Bei schweren Regelverstößen drohen Bußgelder, die auch von Ordnungsämtern verhängt werden können.

Von Jana Brechlin, Elena Boshkovska, Olaf Büchel, Thomas Lieb und Winfried Mahr