Leipzig

Der LVZ-Talk mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) ist vorbei. Nicht alle Fragen der LVZ-Leser konnten ihm aus Zeitgründen gestellt werden. Viele Probleme drehten sich dabei um die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Die LVZ beantwortet die zu diesem Thema gestellten Fragen.

Marion Weinert und Horst Schröder aus Leipzig möchten wissen, ob sie Ihren in 70 Kilometer Entfernung vom Heimatort befindlichen Garten zur Kontrolle der Pumpe ihres Fischteiches besuchen dürfen.

Wie Sie sicher bereits wissen, gilt in Sachsen zwischen 6 und 22 Uhr eine Ausgangsbeschränkung und zwischen 22 und 6 Uhr sogar eine Ausgangssperre. In dieser Zeit dürfen Sie ihre Wohnung nur bei einem triftigen Grund verlassen. Bei Ihnen greifen zwischen 6 und 22 Uhr zwei Gründe: Eigene oder gepachtete Kleingärten oder Grundstücke dürfen unabhängig von der Entfernung besucht werden. Außerdem ist die Fahrt auch deshalb erlaubt, weil Sie Ihre Fische versorgen müssen. Begleitet werden dürfen Sie dabei von Angehörigen des eigenen Hausstandes, dem Partner oder der Partnerin und von maximal fünf Personen eines weiteren Hausstandes.

Monika und Wolfgang Friebel wohnen direkt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und möchten im Nachbarbundesland einkaufen, weil der Weg in Sachsen zum nächsten Supermarkt rund zehn Kilometer länger wäre. Ist das erlaubt?

Ja, Sie dürfen auch nach Sachsen-Anhalt zum Einkaufen fahren. Entscheidend ist, dass Sie sich nicht weiter als 15 Kilometer von Ihrer Wohnung entfernen. Im Entwurf der aktuellen Corona-Schutzverordnung stand noch die Landesgrenze als absolute Beschränkung. Sie hätten in diesem Fall nicht zum Einkaufen nach Sachsen-Anhalt fahren dürfen. Diesen Gedanken hat das Sozialministerium aber wieder aus der Verordnung gestrichen.

Heino Hanns wohnt in Grimma und will wissen, ob sein Ex-Schwiegersohn für ein Treffen mit seinen beiden Kindern aus Nordrhein-Westfalen anreisen darf und auch in einer Pension übernachten darf.

Eine Übernachtung ist aus sozialen Gründen möglich. Dazu zählt das Sozialministerium solche Familienbesuche. Das Land Nordrhein-Westfalen hat auch keine Ausgangsbeschränkungen festgelegt, die einer Reise entgegenstehen würden. Ihr Ex-Schwiegersohn darf die Kinder, soweit das sein Umgangsrecht erlaubt, auch mit zu sich nach Hause nehmen.

Wolfgang Büchner wohnt mit seiner Frau in Leipzig und möchte wissen, ob ihre in Baden-Württemberg lebende Tochter über Weihnachten zu Besuch kommen und auch gleich bis Silvester bleiben darf.

Ja, das darf sie. Da sich nur drei Personen aus zwei Haushalten in Ihrer Wohnung befinden, verstoßen Sie gegen keine Kontaktbeschränkungen. Zu Weihnachten dürfen Sie sogar vier Personen aus dem engsten Familien- und Freundeskreis empfangen. Die Zahl der Hausstände ist dabei egal. Nach Weihnachten und damit auch Silvester gilt: Sie dürfen höchstens fünf Personen eines weiteren Hausstandes empfangen.

Herr Richter wohnt mit seiner Frau in Dresden und möchte wissen, ob er seine in Rheinland-Pfalz lebende Tochter schon am 19. Dezember besuchen und über Weihnachten dort bleiben darf.

Die Corona-Schutzverordnung in Sachsen empfiehlt zwar, auf Reisen zu verzichten, verbietet sie aber nicht. Entscheidend für Ihren Aufenthalt bei Ihrer Tochter ist aber die Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz. Dort sind wie in Sachsen vor den Weihnachtstagen private Zusammenkünfte von fünf Personen eines weiteren Hausstandes möglich. Vom 24. bis 26. Dezember gilt: Vier Personen aus dem engsten Familienkreis dürfen unabhängig vom Hausstand zu Besuch kommen. Sie dürfen also Ihre Tochter besuchen. Das Land Rheinland-Pfalz sagt aber auch: „Es wird dringend empfohlen, auf private Feiern auch im privaten Raum zu verzichten. Partys sind angesichts des Infektionsgeschehens inakzeptabel.“

Kerstin Riedemann wohnt in Leipzig und möchte wissen, ob auch zu Weihnachten eine Ausgangssperre gilt und was das für ihren Besuch bedeutet.

Zu Heiligabend gilt die Ausgangssperre nicht. Sehr wohl aber an den beiden Weihnachtsfeiertagen und somit auch am 25. Dezember von 0 bis 6 Uhr. Ihr Besuch muss also um Mitternacht zu Hause sein.

Charlotte Janus möchte wissen, ob sie als alleinerziehende Selbstständige einen Anspruch auf Notbetreuung für Ihre Kinder hat.

Als Alleinerziehende haben Sie einen Anspruch auf Notbetreuung, wenn Sie in einem systemrelevanten Beruf tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer Betreuung des Kindes gehindert sind. Das Sozialministerium hat dafür eine Liste der entsprechenden Berufsgruppen veröffentlicht.

Sie müssen außerdem ein ausgefülltes Formblatt in Ihrer Betreuungseinrichtung abgeben. Sie finden das Dokument und auch die Berufsliste unter www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html

Helko Leischner wohnt in Machern und möchte wissen, ob er Heiligabend seine Schwiegereltern aus dem Kyffhäuserkreis zu sich holen und am ersten Weihnachtsfeiertag wieder nach Hause bringen darf.

Ja, das ist erlaubt. Nur bei Einkaufsfahrten und für Sport und Bewegung dürfen Sie einen 15-Kilometer-Radius nicht verlassen. Beachten Sie aber: Zusätzlich zu Ihrem Hausstand, dürfen sich nur vier weitere Personen bei Ihnen über die Feiertage aufhalten. Kinder bis zu ihrem 14. Geburtstag werden dabei nicht mitgezählt.

Frau Ludwig wohnt in Leipzig und will wissen, ob sie zu Silvester auf ihrem Grundstück ein Kinderfeuerwerk abbrennen darf.

Ja, das dürfen Sie. Der Bund hat in diesem Jahr einheitlich geregelt, dass keine Pyrotechnik verkauft werden darf. Empfohlen wird auch, in diesem Jahr auf Böller, Raketen und Co. zu verzichten. Auf belebten Plätzen und Straßen ist es zudem untersagt, ein Feuerwerk abzubrennen. In Ihrem Garten dürfen Sie das aber.

Chris Haynitzsch möchte wissen, ob er bereits bestellte Pyrotechnik am 29. Dezember aus einem 30 Kilometer entfernten Ort abholen darf.

Die Antwort heißt ganz klar: nein. Und das gleich aus zwei Gründen. Sie haben zunächst keinen triftigen Grund, um ihre Unterkunft zu verlassen. Für sogenannte Versorgungsgänge, also Einkaufsfahrten, gilt ein Sperr-Radius von 15 Kilometern. Dabei ist es egal, ob Sie die Böller bereits vor Erlass der Verordnung bestellt haben. Außerdem ist durch den Bund der Verkauf von Pyrotechnik in Deutschland untersagt worden.

Jens Larisch wohnt in Markkleeberg und möchte wissen, ob er am zweiten Weihnachtsfeiertag sein 70 Kilometer entferntes Wochenendgrundstück mit einem fest gemauerten Haus in Mittelsachsen besuchen darf und auch bis zum 2. Januar dort wohnen darf.

Der Besuch des eigenen Grundstücks ist ein triftiger Grund, der Ihnen ein Verlassen Ihrer Unterkunft trotz Ausgangsbeschränkung gestattet. Die Corona-Schutzverordnung macht anders als bei Sport und Bewegung hier auch keine Einschränkung für die Entfernung. Auch die Dauer des Besuches wird durch die Vorschrift nicht eingeschränkt. Da Sie nur zusammen mit Ihrer Frau unterwegs sind, halten Sie auch die Kontaktbeschränkungen ein. Sie dürfen also fahren.

Jan Ittershagen wohnt in Leipzig und möchte wissen, ob er beim Spazierengehen in seinem Wohnumfeld eine Maske tragen muss oder nur an besonders belebten Orten.

Grundsätzlich gilt, wenn sich Menschen im öffentlichen Raum begegnen: Maske auf. Die Verordnung macht hier keinen Unterschied zwischen einem belebten und einem wenig genutzten Ort. Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) erklärte aber: Wenn niemand außer Ihnen auf der Straße sei, müsse auch kein Mund-Nase-Schutz aufgesetzt werden. Das gilt auch für Spaziergänge im Park oder Wald.

Katrin Weise möchte wissen, ob sich ihre 17 Jahre alte Tochter zu Weihnachten mit vier Freundinnen treffen darf?

Ja, das dürften sie, wenn Ihre Tochter noch bei Ihnen wohnt. Die Corona-Schutzverordnung lässt zwischen dem 24. und 26. Dezember den Besuch von bis zu vier Personen aus dem engsten Familien- oder Freundeskreis zu. Die Freundinnen dürfen dabei aus unterschiedlichen Hausständen kommen. Darüber, wer zum engsten Freundeskreis zu zählen ist, machen weder Verordnung noch das Sozialministerium Aussagen.

Von Matthias Roth