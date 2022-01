Dresden

Das sächsische Kultusministerium hat seine Vorgaben für die Bildungsempfehlung konkretisiert. So können bei der Bewertung von Viertklässlern, die als Corona-Schutz nicht am Unterricht teilgenommen haben, Leistungen aus dem Homeschooling angerechnet werden. „Auch diese Schülerinnen und Schüler erhalten eine faire Bildungsempfehlung“, erklärte das Kultusministerium am Donnerstag.

Ministerium: Auch abgemeldete Schüler erhalten faire Bildungsempfehlung

Zuvor hatte die LVZ über Konsequenzen berichtet, die sich für Kinder ergeben könnten, deren Eltern vom Aussetzen der Schulbesuchspflicht Gebrauch gemacht haben. Demnach sollten Schülerinnen und Schüler, die aufgrund fehlender Leistungsnachweise keine Noten erhalten haben, die eine Gymnasialempfehlung begründen, Mitte Februar eine Bildungsempfehlung für die Oberschule bekommen. Auch ein Brief des Kultusministeriums an die Schulleiterinnen und Schulleiter hatte Anfang Januar die Abwesenheit vom Präsenzunterricht entsprechend thematisiert.

Linke warnt vor Nachteilen aufgrund Abmeldungen

„Es darf nicht sein, dass Kinder nun für diese berechtigte Vorsicht bezahlen müssen – schließlich bestimmt die Schulartwahl im veralteten sächsischen Schulsystem oftmals über den weiteren Lebensweg“, kritisierte Luise Neuhaus-Wartenberg, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, am Donnerstag. Die Bildungsempfehlung könne zwar durch die Eltern umgangen werden, „aber wir wissen alle, welche bürokratischen Hürden und vor allem wie viel Rennerei und Schreiberei das mit sich bringt“. Zuvor hatten bereits Grüne und SPD gefordert, dass die betreffenden Kinder keine Nachteile erleiden dürften.

Auch Leistungen aus dem Homeschooling können bewertet werden

Das Kultusministerium stellte nun klar: „Bei Schülern, die wegen aufgehobener Schulbesuchspflicht ab dem 22. November 2021 nicht im Präsenzunterricht waren, werden alle seit Schuljahresstart erbrachten Leistungsnachweise für die Bildungsempfehlung berücksichtigt.“ Darüber hinaus könnten auch Leistungen bewertet werden, „die während der Lernzeit zu Hause erbracht worden sind“. Die Lehrkräfte sollten jeweils „in eigener pädagogischer Verantwortung“ entscheiden. „Mehr noch: Auch die Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung über alle Grundschuljahre hinweg muss eine Rolle spielen“, wird darüber hinaus erklärt.

Elternrat sieht Schulen und Lehrkräfte in der Pflicht

Nicolle Möller, die Vorsitzende des Landeselternrates, sieht vor allem Schulen und Lehrkräfte in der Verantwortung: „Es sollte keine Kinder geben, die überhaupt keine Noten erhalten haben.“ Es müsse alles daran gesetzt werden, dass auch die abgemeldeten Schülerinnen und Schüler zensiert werden können. „Wir sind momentan alle in einer schwierigen Situation und müssen diese gemeinsam meistern. Doch die Last darf nicht auf den Eltern abgeladen werden“, sagt Möller.

Bildungsempfehlung ist nicht bindend

Hintergrund ist, dass die Bildungsempfehlung in Sachsen rechtlich nicht bindend ist: Auch wer eine Empfehlung für die Oberschule erhält, kann nach Aufnahmetests und Beratungsgesprächen an einem Gymnasium angemeldet werden. Damit haben die Eltern stets das letzte Wort.

Im Freistaat werden Mitte Februar 33.200 Viertklässler eine Bildungsempfehlung erhalten – davon sind 1,3 Prozent, etwa 430 Kinder, vom Unterricht abgemeldet. Über alle Jahrgänge machen derzeit knapp 4700 Schülerinnen und Schüler von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Abmeldung gilt generell für die gesamte Zeit, in der die Schulbesuchspflicht ausgesetzt ist, und kann nicht tage- oder wochenweise widerrufen werden.

Philologenverband: Niveau an Gymnasien nicht weiter absenken

Der Philologenverband Sachsen, in dem viele Gymnasiallehrer zusammengeschlossen sind, sieht durch die Debatte die Qualität der gymnasialen Bildung in Gefahr. „Corona darf nicht der Grund sein, um das Niveau der Ausbildung an unseren Gymnasien weiter abzusenken“, sagte der Verbandsvorsitzende Thomas Langer. Am Gymnasium zu lernen, sei anstrengend – „und hierfür braucht es eine Empfehlung aus der Grundschule“. Zudem sei es zwar richtig, dass den Viertklässlern aufgrund der Abmeldungen vom Präsenzunterricht keine Steine in den Weg gelegt werden dürften, so Langer: „Allerdings können wir den Kindern auch nicht alle Hürden aus dem Weg räumen, die der Weg zum Abitur mit sich bringt.“

Von Andreas Debski