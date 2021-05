Augustusburg

Unbekannte haben in Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) einen neun Meter hohen Maibaum gestohlen. An dem in der Nacht zum Sonntag entwendeten Aluminiumbaum mit Eisenfuß seien neben dem Maikranz 14 Wappen angebracht gewesen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Ermittler suchen nun mögliche Zeugen, die den Diebstahl oder den Abtransport des Diebesgutes beobachtet haben.

Von RND/dpa