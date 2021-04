Leipzig/Dresden

1300 Covid-19-Patienten auf den Normalstationen in Sachsens Kliniken – von dieser Zahl hängt die Entscheidung über einen harten Lockdown im Freistaat momentan ab. Die Schwelle wurde in der Corona-Schutzverordnung verankert und beruht auf einem „einzigartigen Prognosetool“, wie das Sächsische Sozialministerium auf Facebook erklärte.

„Er basiert auf Erfahrungen gerade auch vom Dezember, als so manches Krankenhaus an seiner Belastungsgrenze war und Patienten verlegt werden mussten“, erläuterte das Sozialministerium das Prinzip. „Die Belegung auf Normalstation lässt Rückschlüsse auf die zu erwartende Auslastung der Betten auf den Intensivstationen zu.“

Frühwarnsystem soll ITS-Überlastung verhindern

Dabei handele es sich um ein Frühwarnsystem. So soll die Überlastung der Intensivstationen verhindert werden. Errechnet wurde der Wert in Zusammenarbeit mit Michael Albrecht, dem Medizinischen Vorstand des Dresdner Uniklinikums.

Die Erfahrung der vergangenen Monate habe gezeigt, dass etwa fünf Prozent der Infizierten ins Krankenhaus kommen, sagte Albrecht im Corona-Podcast der Sächsischen Zeitung. Wiederum 20 Prozent dieser Patientinnen und Patienten in den Kliniken haben einen schweren Verlauf und müssen auf Intensivstationen betreut werden. Das Vorhersagetool sei auf der Basis dieser Erkenntnisse entwickelt worden und berechne die voraussichtliche Zahl an der künftigen Covid-Patienten in einer und in zwei Wochen.

949 Covid-19-Patienten auf Normalstationen

Derzeit sind 949 Krankenhausbetten auf den Normalstationen von Covid-19-Patienten belegt – das sind etwas weniger als in den vergangenen Tagen. Damit sind die Kliniken zu 61 Prozent ausgelastet, in der Chemnitzer Region sind es schon 70 Prozent.

Die Zahl der belegten Betten auf Intensivstationen stieg seit Mitte März wieder stetig an - und seit Anfang April von 355 auf aktuell 383.

Inzidenz in Sachsen leicht rückläufig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen war zuletzt leicht rückläufig. Die Übersichten des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Gesundheitsministeriums wiesen für Samstag 185,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aus - nach 189,7 am Vortag.

Sachsens Gesundheitsministerium gab den Zuwachs neuer Corona-Fälle am Karsamstag mit 1002 Infektionen und fünf Toten an. Die landeseigene Statistik wies insgesamt 226.162 Fälle aus und die Zahl der Toten mit 8425.

Von Josephine Heinze (mit dpa)