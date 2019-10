Dresden

Die Verkäuferinnen in der HO-Kaufhalle in Dresden-Leuben ahnten wohl nichts. Frank und frei unterhielten sie sich über die Möglichkeiten zur Flucht in den Westen. „Der SV-Ausweis der DDR ähnelt sehr dem Reisepass der BRD“, notierte ein Stasi-Spitzel aus den Gesprächen der Verkäuferinnen in seinem Bericht f...