Dresden

Nach der teilweise außer Kontrolle geratenen Demonstration am Samstag in Dresden mehren sich die Forderung nach Konsequenzen und Aufarbeitung. „Es kamen viele Coronaleugner, sogenannte Querdenker und organisierte Rechtsextreme nach Dresden, obwohl das Verbot der angezeigten Versammlungen durch das Oberverwaltungsgericht bestätigt wurde“, kritisierte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Albrecht Pallas.

Dennoch sei es rund 1000 Menschen gelungen, durch die Stadt zu laufen und immer wieder Polizeiketten zu durchbrechen. „Erneut wurden aus den Reihen der Querdenker brutal Polizisten und Journalisten angegriffen“, so Pallas. Die Polizei sei nicht in der Lage gewesen, das Verbot der Versammlungen durchzusetzen.

Linke fordern Aufklärung

Der Innenpolitiker unterstützt daher die Forderung der Linken nach einer Sondersitzung des Innenausschusses. „Die Ereignisse müssen politisch und parlamentarisch aufgearbeitet werden.“ Der Ausschuss müsse hinterfragen, ob die Taktik von Versammlungsbehörde und Polizei richtig gewesen sei, ob der Kräfteansatz gepasst habe und ob eher hätte eingegriffen werden müssen.

„Ich will wissen, warum das Verbot nicht durchgesetzt wurde“

Auch die Grünen im Landtag sprachen sich am Sonntag für eine Sondersitzung des Innenausschusse aus. Aus den Fehlern der Vergangenheit seien offensichtlich nicht die richtigen Schlüsse für die Einsatzkonzepte bei „Querdenken“-Demos gezogen worden, kritisierte der Abgeordnete Valentin Lippmann. „Zum wiederholten Mal ist das fatale Bild entstanden, dass der Staat teilweise vor gewaltbereiten Demokratiefeinden zurückgewichen ist.“

Die Linken im Landtag hatten zuvor angekündigt, einen solchen Ausschuss am Montag zu beantragen. „Ich will wissen, warum das Verbot der Infektionsschutzgegner-Versammlung nicht durchgesetzt wurde“, so Linke-Politikerin Kerstin Köditz. Sie kritisierte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) als „Pannen-Innenminister“ und forderte nach den jüngsten Ereignissen Konsequenzen.

Auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) berichtete von Angriffen auf Medienvertreter und forderte Konsequenzen für künftige Einsätze.

Dresdens OB Hilbert: Politiker-Streit hat keinen Sinn

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sagte am Sonntag, die Ereignisse des Vortages hätten bewiesen, dass das Verbot der Querdenken-Kundgebung richtig war. Die Demonstrationsteilnehmer hätten bewusst die Gesundheit vieler Menschen gefährdet, und einige seien vor Gewalt nicht zurückgeschreckt. Deshalb habe die Polizei korrekt gehandelt, als sie konsequent durchgegriffen habe.

Allerdings sei es nicht zielführend, wenn nun demokratische Kräfte über den Polizeieinsatz stritten. Das spiele den Querdenkern in die Hände. „Es wäre wichtiger, dass wir gemeinsam auf allen politischen Ebenen effektiv die Probleme beim Testen und Impfen schnellstmöglich beseitigen“, forderte Hilbert. Das erwarte die große Mehrheit der Bürgerschaft zu recht von den Politikern.

Von RND/dpa/epd