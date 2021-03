Außiger Badewanne wird erster steuerbarer Flutpolder für Hochwasserschutz

Außig

Der erste steuerbare Flutungspolder an der mittleren Elbe soll bei Außig entstehen. Nach sechs Jahren Vorarbeit wurde am Montag der Planfeststellungsbeschluss an die Landestalsperrenverwaltung (LTV) übergeben. Insgesamt sollen auf dieser Grundlage zwischen Paußnitz, Schirmenitz, Außig und Seydewitz 370 Hektar Polderfläche geschaffen werden. Hier kann – wie in einer Badewanne – im Hochwasserfall das Wasser einlaufen und so werden die angrenzenden Orte geschützt.

Der Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung Heinz Gräfe erhält die Planungsunterlagen von Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen. Quelle: Jana Brechlin

Schon bisher gibt es in diesem Gebiet Deiche entlang von Dahle und Elbe. Wie sich bei den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 gezeigt hat, reichen die aber nicht aus, wenn die Pegel besonders stark steigen. Damals standen die Dörfer der Umgebung weitgehend unter Wasser. Auch der Rückstau der Dahle ließ den Fluss über die Ufer treten.

Schutz vor 100-jährigem Hochwasser

Der geplante Flutungspolder soll hier deutliche Entlastung bringen und künftig Schutz vor einem Hochwasser bieten, wie es statistisch gesehen aller 100 Jahre auftritt.

Rund 56 Millionen Euro werden von Land und Bund in das Mammutprojekt, das auf der Maßnahmenliste des Nationalen Hochwasserschutzprogramms steht, investiert.

Die geplante Polderfläche zwischen der Elbe und den Ortschaften. Quelle: Jana Brechlin

Der Polder kann bei steigenden Pegeln bis zu elf Millionen Kubikmeter Wasser fassen. Das werde die unmittelbaren Anlieger schützen, vor allem aber die flussabwärts liegenden Gebiete an der Elbe vor Überschwemmung bewahren, sagte Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, als sie am Montag vor Ort am Deich die Unterlagen an den Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung (LTV) Heinz Gräfe überreichte. „Das ist ein Meilenstein im Hochwasserschutz“, sagte sie über den Planfeststellungsbeschluss.

Gräfe unterstrich, dass man mit dem ersten gesteuerten Polder, der hier entsteht, ganz neue Möglichkeiten schaffe, im Ernstfall die Hochwasserwelle zu brechen.

Deutlich höhere Deiche

Neben breiteren und bis zu fünf Meter hohen Deichen – allein der Dahledeich wird um drei Meter erhöht – entstehen an der Dahle auch ein Absperrbauwerk sowie ein Schöpfwerk. Um das Elbwasser zu steuern, erhält der Fluss ebenfalls Einlauf- und Auslaufbauwerke.

Die Anwohner in Schirmenitz und Außig haben 2002 und 2013 sehr unter dem Hochwasser gelitten. Quelle: Dirk Hunger/OAZ-Archhiv

Dabei kappt der Außiger Polder allein den Pegel lediglich um zehn Zentimeter. Gräfe betonte, das Projekt sei Teil einer Polderkette, zu der ähnliche Bauwerke bei Dautzschen und Dommitzsch gehören: Im Zusammenspiel können alle drei Polder den Elbpegel um bis zu 40 Zentimeter senken.

Sieben Jahre Bauzeit vorgesehen

Dabei sind die Vorbereitungen für Außig am weitesten fortgeschritten. „Für Dautzschen sind wir in der Vorplanung und für Dommitzsch am Beginn der Planungsphase“, sagte Antje Matzke, Projektleiterin bei der LTV. Für den Polder Außig könnte im 4. Quartal 2022 mit der Vorbereitung der Bauarbeiten, wie etwa archäologischen Grabungen, begonnen werden. Bisher gehe man von einer Bauzeit über sieben Jahre aus, so Matzke. Demnach könnte das Projekt bis 2029/2030 umgesetzt sein und bereits vor Hochwasser schützen.

Als die Elbe 2002 und 2013 über die Ufer trat, stand auch Außig unter Wasser. Quelle: Dirk Hunger

Unterlagen liegen öffentlich aus

Voraussetzung dafür ist ein Baubeginn nach Plan. Offen ist, ob und welche Reaktion auf die Pläne noch zu erwarten sind. Vom 14. bis 27. April liegen die Unterlagen in den Verwaltungen von Cavertitz, Strehla und Belgern-Schildau aus und können auch auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen eingesehen werden. Gibt es keine Einwände oder Klagen, steht dem geplanten Baubeginn nichts mehr im Wege.

Diskussion um Tauschke-Pläne

Für Diskussion hatten zuvor einige der geplanten Ausgleichsmaßnahmen gesorgt. So soll die Dahle-Aue auf 15 Hektar Fläche renaturiert werden. Außerdem ist vorgesehen, die bisher verrohrte Tauschke auf 1,2 Kilometer Länge zwischen Wohlau und Treptitz wieder offenzulegen. Dadurch würden landwirtschaftliche Flächen verloren gehen, was bei Eigentümern und Landwirten für Kritik sorgte.

Leidensdruck für Anwohner

Die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) weiß um die verschiedenen Interessen vor Ort und hofft, dass diese zu vereinbaren sind. „Der Leidensdruck der Anlieger, die seit 2002 wiederholt schweres Hochwasser erleben mussten, ist natürlich groß – und ebenso groß ist der Wunsch, dass mit den Schutzmaßnahmen begonnen wird“, berichtete sie. Sie sei schon oft gefragt worden, wann es mit dem Polderbau nun losgehe.

Das Projekt sei mit anderen Hochwasserschutzmaßnahmen in Tschechien und benachbarten Bundesländern abgestimmt, versicherte Heinz Gräfe: „So etwas macht an den Grenzen nicht halt.“

Von Jana Brechlin