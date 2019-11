Das Heilige Land in Chemnitz

Chemnitz

Vor 98 Jahren – am 19. November 1921 – füllte der im sächsischen Niesky geborene Theologe und Forscher Gustaf Dalman (1855-1941) am Toten Meer eine Glasflasche mit Salzwasser. Dalman war unter anderem in Leipzig Professor für Altes Testament und Judaistik, wirkte später in Jerusalem und Greifswald. Allein aus dem Heiligen Land brachte er über 10 000 Fotos mit.

Das Kuriosum: Bis heute wurde Dalmans braune Apothekerflasche, die aus Leipzig stammt, nicht geöffnet. Dennoch ist etwas von der Flüssigkeit entwichen, hat das Salz Kristalle am Boden gebildet. Eigentlich gehört sie zum Inventar der Gustaf-Dalman-Sammlung der Universität Greifswald. Die aber hat das Exponat jetzt nach Chemnitz ausgeliehen. Denn das Staatliche Museum für Archäologie (smac) zeigt bis Ende März die hochkarätige Schau „Leben am Toten Meer“.

Eine der außergewöhnlichsten Regionen der Welt

Es ist die weltweit erste Ausstellung dieser Art überhaupt, die sich einer der außergewöhnlichsten Regionen dieser Welt widmet. Auch der Theologe Dalman war ans Tote Meer gereist, um zu sehen, wo die Posaunen von Jericho, der womöglich ältesten Stadt der Welt, der Legende nach ertönten und um womöglich Spuren von Sodom und Gomorra zu finden. Zu einem Zeitpunkt übrigens, als von den Schriftrollen von Qumran noch keiner etwas ahnte.

Dalmans Flasche. Quelle: Dirk Hanus

Das Chemnitzer Team um Direktorin Sabine Wolfram hat rund 350 spektakuläre Ausstellungsstücke aus über 12 000 Jahren Kulturgeschichte zusammengetragen, unter anderem Leihgaben aus dem British Museum in London, vom Israel Museum Jerusalem und dem Vorderasiatischen Museum Berlin. Entstanden sei die Idee unter anderem durch die Verbindung nach Israel zur Familie Schocken, der einst das Kaufhaus gehörte, in dem heute das smac untergebracht ist.

Obama und die Vertreibung aus Jerusalem

Wolfram selbst war 2013 in Israel. Ihre Begegnung mit dem Toten Meer fand allerdings zunächst eher unfreiwillig statt, weil der damalige US-Präsident Barack Obama Tel Aviv mit einem Staatsbesuch lahmlegte und nur die Flucht ans eine reichliche Stunde entfernte Tote Meer blieb – dem mit über 427 Metern unter dem Meeresspiegel tiefsten Punkt der Erde. „ Obama hat mich aus Jerusalem vertrieben“, sagt Wolfram lächelnd.

Die Ausstellung selbst rankt sich um Themenblöcke wie Kult und Religion, Macht und Ohnmacht, Höhlen, Dörfer, Städte, die Erforschung des Heiligen Landes und auch um Wellness. Der Salzgehalt des Toten Meeres liegt immerhin bei durchschnittlich etwa 28 Prozent. Zum Vergleich: Die Sole-Therme im vogtländischen Bad Elster bringt es auf die Hälfte. Die heilsamen Mineralien waren ebenso begehrt wie der natürliche Asphalt, der in der Antike beliebter Klebstoff war oder für medizinische Zwecke diente.

Die Schriftrollen von Qumran

Einst unterwarfen die Römer Judäa und setzten Herodes als Klientelkönig ein, der immer wieder mit der ägyptischen Königin Cleopatra und dem römischen Feldherren Marcus Antonius um die wirtschaftlich interessante Region rang. Einen geografischen Überblick bietet die Karte von Madaba, die älteste erhalten gebliebene Landkarte des Heiligen Landes aus dem 6. Jahrhundert, ein Fußbodenmosaik aus Jordanien – im Original 22 Meter lang – als Replik in der Ausstellung zu betrachten.

Fragmente der Schriftrollen von Qumran. Quelle: smac

Zu sehen sind auch Teile eines wichtigen Schatzfundes aus dem Jahr 1961 aus dem israelischen Nahal Mischmar, darunter ein Standartenaufsatz in Gestalt eines Nubischen Steinbocks. Ein kleines Fayence-Fläschchen – mutmaßlich aus Ägypten – etwa 1500 v.u.Z. verdeutlicht die damalige Mobilität.

Natürlich spielen auch die Schriftrollen von Qumran, die zwischen 1947 und 1956 in Felshöhlen im Westjordanland entdeckt wurden, eine Rolle. Sie umfassen unter anderem die bislang ältesten bekannten Bibelhandschriften. In der Ausstellung werden neben Repliken kleine Original-Reste der Rollen mit Texten aus dem 2. und dem 5. Buch Mose gezeigt.

Wellness aus der Antike

„Wellness war schon in der Antike ein großes Thema“, sagt Wolfram. In vielen Gräbern fand man kosmetische Utensilien wie Schminke, Wimperntusche oder Kämme. Noch heute ist Salz vom Toten Meer in beinahe jeder Drogerie zu kaufen.

Der erste Balsamstrauch kam im ersten Jahrtausend vor Christus in die Region und wurde damals auf Plantagen angebaut. Das Öl, das man aus ihm gewinnen konnte, war sehr kostbar und ein großer Wirtschaftsfaktor. Wolfram hat aus Israel eine Probe von neu angebautem Balsam mitgebracht und den Dresdner Parfumeur Uwe Herrich gebeten, daraus Düfte zu generieren. Einen von ihnen kann man in der Ausstellung probieren. Smac No.5 sozusagen.

Das Tote Meer in 3D

Filmdokumentationen von Expeditionen und 3D-Animationen, die als Virtuelle Realität mit speziellen Brillen erschlossen werden können, helfen tief in die damalige Lebenswelt einzutauchen und erleichtern auch einem jüngeren Publikum den Einstieg.

Das nur 8,4 cm hohe Fläschchen aus Fayence stammt aus einem Grab in Jericho. Quelle: David Gowers

Es gehört zur traurigen Ironie, dass der Ort, der jahrhundertelang Schauplatz von Auseinandersetzungen von Christen, Muslimen und Juden war, ohne Artefakte aus Jordanien auskommen muss, weil das Land keine Ausstellung gemeinsam mit Israel machen wollte. Wolfram sagt, Archäologie sei immer auch Politik, und in diesem Fall komme sie gegen die Auswirkungen eines seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts in der Region nicht an – was eigentlich der Traum der Ausstellungsmacher gewesen sei.

Von Roland Herold