Auto in Flammen, Fahrer verschwunden: Unfall bei Colditz gibt Rätsel auf

Schwerer Unfall kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße zwischen Colditz und Lastau: Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Donnerstag ein Mercedes von der Fahrbahn ab, überschlug sich, prallte gegen einen Baum und fing Feuer. Wie Sandra Freitag von der Polizei in Leipzig auf Nachfrage mitteilte, sei es dem Insassen gelungen, unerkannt vom Unfallort zu flüchten. Die Beamtin schätzt den am Kombi entstandenen Sachschaden auf 8000 Euro.

Es ist 1.10 Uhr, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Colditz und Hausdorf aus dem Schlaf geklingelt werden. Wenig später treffen die 20 Kameraden an der Unglücksstelle ein. „Das Auto brannte lichterloh“, sagt Stadtwehrleiter Steffen Schmidt. Unverzüglich beginnt er mit der Lageerkundung. Zur großen Verwunderung der Feuerwehrleute sitzt niemand im Auto. Binnen fünf Minuten kann das Feuer gelöscht werden.

Durch die Wucht des Zusammenpralls war der Autotyp nicht auf den ersten Blick erkennbar. Quelle: Feuerwehr Colditz

Auto als gestohlen gemeldet

Nach Angaben von Polizeisprecherin Freitag war das Auto am Dienstag in einem der Nachbarkreise als gestohlen gemeldet worden. Das konnte Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz bestätigen: „In der Nacht kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, um nach dem Insassen zu fahnden. Leider ohne Erfolg.“ Seine Leipziger Kollegen schließen indes aus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher womöglich in seinem Auto verbrannte.

Die Unfallstelle, an der noch am Morgen danach ein Brandfleck zu sehen ist, befindet sich etwa einen Kilometer von Colditz und zwei Kilometer vom Ortseingang Lastau entfernt. Die Straße ist relativ schmal, kurvenreich und weist in diesem Bereich einzelne Anstiege auf. Ein Pkw-Fahrer, der in der Nacht dort entlang fuhr, entdeckte das brennende Auto und meldete den Unfall der Polizei, die fast zeitgleich mit der Feuerwehr eintraf.

Feuerwehr setzt Wärmebildkamera ein

Noch während der Löscharbeiten suchen die Feuerwehrleute die nähere Umgebung mit Lampen ab. Zum Einsatz kommt auch eine Wärmebildkamera: „Die sieht aus wie eine größere Videokamera. Im Dunkeln würde ein Mensch als heller Umriss sichtbar werden“, sagt Wehrleiter Schmidt. Verwendung finde die Kamera sonst bei Bränden mit starker Rauchentwicklung: „Da kannst du gewissermaßen durch den Qualm gucken.“

Als der erste Rauch verflogen ist, wird das ganze Ausmaß der Beschädigung deutlich. Die Fahrzeugfront ist so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass der Wagentyp auf den ersten Blick gar nicht ermittelt werden kann. Der Motor liegt frei, die Haube ist spurlos verschwunden. „Sicher ist sie weg gebrannt“, vermuten die Feuerwehrleute. Auf Wunsch der Polizei verbleibt eines der drei Löschautos vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten.

Lob für ehrenamtliches Engagement

Bürgermeister Robert Zillmann, als Feuerwehrmann selbst vor Ort, lobte seine Kameraden: „Wir waren schnell zur Stelle. Bis 3 Uhr dauerte der Einsatz. Danach war aber noch nicht Schluss. Die Feuerwehr wurde gleich im Anschluss aufs Klinikgelände in Zschadraß gerufen.“ Der angebliche Brand entpuppte sich zum Glück als Fehlalarm. Und trotzdem. Die freiwilligen Feuerwehrleute schlugen sich eine ganze Nacht um die Ohren. Das verdiene Anerkennung, so Zillmann.

Von Haig Latchinian