Umfrage: Die sichersten Autofahrer wohnen im Osten – Sachsen auf Platz 3

An Selbstbewusstsein mangelt es den Autofahrern in Ostdeutschland jedenfalls nicht. Denn nach eigener Aussage kommen die sichersten Autofahrer Deutschlands aus den neuen Bundesländern: Die Führerscheinbesitzer Mecklenburg-Vorpommerns, Thüringens und Sachsens sind – zumindest, wenn es um die Selbsteinschätzung geht – die sichersten Fahrer auf Deutschlands Straßen. Weniger sicher hinter dem Lenkrad fühlen sich hingegen Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und vor allem dem Saarland. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von AutoScout24. Der Online-Automarkt hat dazu gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact rund 1800 Autohalter aus Deutschland befragt. Demnach schätzen sich die Deutschen insgesamt als eher sichere Fahrer ein – vor allem Gutverdiener sind stolz auf ihre Fahrkünste.

Mehr als die Hälfte der Sachsen halten sich für super sichere Fahrer

Bei der Befragung mussten Deutschlands Fahrzeughaltern sich auf einer Skala von 1 („sehr unsicher“) bis 10 („sehr sicher“) selbst einzuschätzen. Dabei sehen sich die Fahrer im Schnitt bei einer Note von 8,3 – also bei „ziemlich sicher“. Knapp jeder zweite Fahrer (49,6 Prozent) gibt sich selbst sogar die Note 9 oder 10 und stuft sich damit als „sehr sicher“ ein. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern sind die Autofahrer selbstbewusst: Hier geben 60 Prozent der Autohalter an, dass sie sich für „sehr sicher“ hinter dem Lenkrad halten. Es folgen die Thüringer, wo sich 57,4 Prozent die Note 9 oder 10 geben und die Sachsen mit 55,1 Prozent super-sicheren Fahrern. Als bestes westdeutsches Bundesland kommt Hessen auf dem vierten Platz – 52,3 Prozent sehen sich hier als „sehr sichere“ Autofahrer.

Mehr Unsicherheit am Lenkrad im Saarland , Niedersachsen und NRW

Am anderen Ende der Skala finden sich Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und das Saarland. So halten sich in Bayern nur 46 Prozent für „sehr sichere“ Fahrer, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind es 45,7 Prozent und in Niedersachsen 45,2 Prozent. Das Schlusslicht bildet das Saarland, in dem nur 41,1 Prozent der Autohalter für sich reklamieren, „sehr sichere“ Fahrer zu sein. Tatsächlich ist der Anteil derjenigen, die sich selbst die Noten 1 und 2 ausstellen („sehr unsicher“), verschwindend gering. Lediglich zwei Prozent der Fahrer stellen sich ein so schwaches Zeugnis aus.

Männer halten sich für deutlich bessere Autofahrer als Frauen

Das Auto ist nicht nur das liebste Spielzeug der Männer. Der fahrbare Untersatz stärkt auch ihr Selbstbewusstsein, als sei ihnen das Lenkrad quasi in die Wiege gelegt worden. Sie fühlen sich mehrheitlich als souveräne Beherrscher der Autobahnen und Straßen. So bescheinigen sich 53,2 Prozent, „sehr sichere“ Autofahrer zu sein. Aber auch die Frauen sammeln immer mehr Selbstvertrauen hintern Lenkrad. 48,4 Prozent schätzen sich als „sehr sicher“ ein. Mit Alter und Erfahrung steigt ebenfalls das Gefühl, das eigene Fahrzeug souverän zu steuern: Während sich nur 42,8 der Fahrer unter 30 Jahren zu den top sicheren zählen, sind es den über 50-Jährigen schon 54 Prozent.

Besserverdiener sehen als die tollsten Lenker

Die Umfrage ergab auch einen Zusammenhang zwischen Einkommen und Sicherheit am Lenkrad. So geben sich nur 40,3 Prozent derjenigen, die zwischen 1500 und 2000 Euro im Monat verdienen, Bestnoten für ihre Fahrsicherheit. In der Gruppe, die 3800 Euro und mehr im Monat nach Hause bringen, finden dagegen 63,8 Prozent ihre Fahrkünste genial.

Befragt wurde eine repräsentative Stichprobe von genau 1794 Autohaltern zwischen 18 und 65 Jahren im Zeitraum vom 5. bis 10. März 2020.

Geringes Verkehrsaufkommen im März 2020

Im März 2020 kam es durch die Corona-Pandemie zu einem äußerst geringen Verkehrsaufkommen. Das hatte wiederum Auswirkungen auf die Zahl der Straßenverkehrsunfälle. Laut Statistischem Bundesamt ( Destatis) sank die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber dem März 2019 um 23 Prozent auf 166 000. Auch die Zahl der Verkehrstoten ging deutlich zurück: Im März 2020 kamen in Deutschland 158 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben. Im März des Vorjahres waren es 234. Damit wurden noch nie seit der Wiedervereinigung 1990 wurden in einem Monat weniger Menschen bei Verkehrsunfällen getötet als im März 2020.

In Sachsen sank die Zahl der Verkehrstoten 2019

Generell erreichte die Zahl der Verkehrstoten auf deutschen Straßen im Jahr 2019 den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren. Dennoch kamen auf deutschen Straßen immer noch 3059 Menschen bei Unfällen ums Leben. Dabei gab es in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Bremen im Jahr 2019 mehr Verkehrstote als im Vorjahr. In den übrigen Bundesländern kamen weniger Personen im Straßenverkehr zu Tode. In absoluten Zahlen betrachtet gab es die stärksten Rückgänge an Verkehrstoten in Bayern, in Sachsen und in Nordrhein-Westfalen. Die Sachsen haben also nachweislich dazugelernt, wenn es um die Sicherheit auf den Straßen geht. Und beim Selbstbewusstsein spielen sie sowieso ganz vorn mit.

Von Anita Kecke