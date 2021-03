Autofahrer brauchen keine Maske mehr – Sachsen öffnet vorsichtig

Dresden

Trotz leicht steigender Inzidenzwerte (am Freitag landesweit 78,6) setzt Sachsen mit der nächsten Corona-Schutzverordnung (CVO) Schritt für Schritt auf Lockerungen. Wie erwartet gab die Landesregierung am Freitagabend in Dresden bekannt, dass ab 8. März zunächst Baumärkte, Blumenläden und Buchhandlungen wieder öffnen können. Zuvor hatte das schwarz-grün-rote Kabinett beraten und letzte Details in der neuen Verordnung festgezurrt. Wesentliche Eckpunkte des Papiers waren bereits am Donnerstag präsentiert worden. Auch der Landtag konnte dazu noch Stellung nehmen. Eine neue Festlegung: Sachsen verlängert den Lockdown um drei Tage bis zum 31. März, im Bund gilt er bis zum 28. März.

Schulen öffnen ab 15 März

„Niemand ist damit gedient, wenn wir zu zeitig alles öffnen“, warnte Vize-Regierungschef Martin Dulig (SPD). Es bleibt aber dabei, dass ab 15. März alle weiterführenden Schulen wieder öffnen können. Die Öffnungen sollen an den Schulen mit Testungen begleitet werden, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). „Das Virus verzeiht selbst den kleinsten Fehler nicht“, sagte sie.

Ab 15. März können auch Zoos wieder öffnen

Weiterin werden ab 8. März die Ausgangssperre und der auferlegte 15-Kilometer-Bewegungsradius landesweit gekippt. Außerdem will Sachsen von Montag an die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich etwas lockern. Es können dann laut Köpping wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Zudem soll ab 8. März das Tragen von Schutzmasken für Autofahrer entfallen, die mit anderen Insassen unterwegs sind. Ab 15. März dürfen Zoos und Botanische Gärten öffnen, wenn die Inzidenzen in den Kreisen/Städten und im Land Sachsen unter 100 liegt. Dies gelte aber nur mit Terminbuchungen und Kontaktnachverfolgung.

Bei Inzidenz über 100 kommt Ausgangssperre zurück

Ähnliches trifft auf Gaststätten zu, die ihre Außenbereiche ab 22. März öffnen können, ebenfalls nur mit Reservierungen. Auch Kinos, Theater und andere Kultureinrichtungen dürfen ab 22. März unter diesen Umständen wieder öffnen. Generell sind alle Lockerungsschritte in Sachsen immer direkt an die Inzidenz-Zahlen gekoppelt. So sollen in Regionen, in dener der Wert an 5 Tagen in der Woche über 100 steigt, die Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen wieder eingeführt werden.

