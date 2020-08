Autoingenieur Gumpert: „Wir passen wunderbar zu Leipzig und Sachsen“

Leipzig

Sichtlich zufrieden kam Roland Gumpert aus dem Gespräch mit Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Albrecht. Vorgefahren war sein Team am Rathaus der Messestadt mit dem Supersportwagen Nathalie und einem Smart – beides Wasserstoffautos. „Wir würden wunderbar zu Leipzig passen“, sagte Gumpert im Interview mit der LVZ.

Herr Gumpert: Sie haben mit Leipzigs Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) gesprochen. Wann zieht Ihre Firma aus Ingolstadt nach Sachsen?

So weit ist es noch nicht. Immer einen Schritt nach dem nächsten.

Sie können sich aber offensichtlich einen Umzug nach Sachsen vorstellen?

Klar, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wir suchen nach Unterstützern. Unser chinesischer Partner Aiways zieht sich aus der Herstellung des Sportwagens Nathalie zurück. Die Lücke muss gefüllt werden.

Wie hoch sind die Anteile der Chinesen?

Über die Höhe möchte ich nicht in der Öffentlichkeit reden. Aiways ist aber Mehrheitsaktionär an der Gumpert Aiways Automobile GmbH.

Glaubt man bei Aiways nicht an den Erfolg von Nathalie?

Die Corona-Krise hat unseren Partner in Asien schwer getroffen. Aiways verfolgt das ehrgeizige Ziel, als erstes chinesisches Unternehmen ein Elektro-Auto auf den deutschen Markt zu bringen. Die Markteinführung hat sich wegen der Krise verschoben, was nicht ohne Folgen bleibt. Aiways trennt sich vom Engagement bei uns, um sich ganz auf die Markteinführung zu konzentrieren. Im Übrigen hat die Corona-Krise auch uns hart getroffen. Wir wollten bereits weit mehr Fahrzeuge abgesetzt haben.

Gibt es für Nathalie Interessenten, ein Schnäppchen ist das Fahrzeug ja nicht unbedingt?

Bei Nathalie handelt es sich um ein Supersportwagen in einer limitierten Auflage von 500 Fahrzeugen. Das macht den Wagen so teuer. Zehn Fahrzeuge haben wir produziert. Drei Käufer haben bereits gezahlt. Weitere Bestellungen liegen vor. Die Nachfrage ist groß. Wie gesagt, ohne Corona wären wir viel weiter.

Wie kann Leipzig beim Finden neuer Partner helfen?

Bislang fühlen wir uns von Politik und Wirtschaft allein gelassen. Bayern will der führende Standort für Wasserstofftechnologie werden. Aber Start-ups wie wir werden nicht gefördert, weil wir noch keine drei Jahre am Markt sind. Das ist doch absurd.

Sie glauben, in Sachsen denkt man weniger eng?

In Sachsen gibt es nicht ohne Grund wieder so viele Automobilhersteller. Ich glaube, hier denkt man pragmatischer. Wir suchen leistungsfähige Partner in der Wirtschaft, können uns aber auch eine Beteiligung von Bund und Land vorstellen. Mit der Methanol-Brennstoffzelle haben wir die Elektromobilität revolutioniert. Jetzt kommt es darauf an, diese Technologie massentauglich zu machen. Diese Idee passt zu Sachsen. Und wir würden wunderbar zu Leipzig passen. Einer Stadt, die sich dem Klimaschutz verbunden fühlt und alternative Antriebstechnologien voranbringen will.

Sie sprechen von alternativen Antrieben, nicht von E-Mobilität – warum?

Der Einsatz von batteriebetriebenen Fahrzeuge ist begrenzt. Für die Langstrecke sind sie nicht tauglich. Der Markt für E-Autos wird auf zehn bis 15 Prozent begrenzt bleiben.

Und welche Zukunft räumen Sie der von flüssigen Wasserstoff angetriebenen Brennstoffzelle ein?

Keine große, weil zu gefährlich und zu teuer. Getankt werden muss flüssiger Wasserstoff bei einem hohen Druck von bis zu 800 Bar. Aus Sicherheitsgründen dürfen deshalb Wasserstofftankstellen auch nicht in der Nähe von normalen Zapfsäulen stehen. Nicht auszudenken, wenn bei einem Unfall Wasserstofftanks hochgehen.

Wie funktioniert die Technik, die Sie entwickelt haben?

Unsere Fahrzeuge verfügen über eine Methanol-Brennstoffzelle. Die Fahrzeuge tanken Methanol, nicht Wasserstoff. Bevor das Methanol in die Brennstoffzelle gelangt, trennen wir über einen Katalysator den Sauerstoff und den Kohlenstoff heraus, zurück bleibt reiner Wasserstoff. Dieser erzeugt Elektrizität. Methanol zählt zudem zur Gruppe der Alkohole und ist ähnlich unkompliziert wie Benzin und dabei weniger entzündlich. Und außerdem leicht zu produzieren.

Zurück zu Nathalie. Bei entsprechendem Engagement von Wirtschaft, Land oder Bund würden Sie die Produktion des Sportwagens nach Leipzig holen?

Das Fahrzeug ist schon jetzt ein halber Sachse mit Thüringer Prägung. Das Skelett stellen wir bei einer Firma in Plauen her, in Eisenberg in Thüringen wird die Karosse gefertigt und lackiert. Entwicklung und Montage sind in Ingolstadt. Mir geht es vordergründig aber nicht um den Supersportwagen Nathalie, sondern um die Technologie. Das von uns entwickelte Konzept ist in meinen Augen das Zukunftskonzept für die Mobilität überhaupt. Es kann im Zug, Schiff, Lastwagen oder Bus eingesetzt werden...

...und im Smart, mit einem solchen sind Sie in Leipzig vorgefahren.

Damit demonstrieren wir, dass die Technik in jedem Fahrzeug, auch in Kleinwagen mit 50 PS zum Einsatz kommen kann. Dann hätten wir Elektrofahrzeuge, die ihre Elektrizität selbst erzeugen.

Von Andreas Dunte