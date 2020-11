Leipzig

Ohne sie geht in den großen Autofirmen in Leipzig nichts – die Kontraktlogistiker. Für sie hat die IG Metall jetzt einen Tarifabschluss mit einer sechsprozentigen Lohnerhöhung erstritten. In den Genuss kommen rund 2600 Beschäftigte.

„Die Kontraktlogistik ist ein Geschäftsmodell, das mehrere Dienstleistungen miteinander kombiniert und in der Automobilindustrie sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet ist“, erklärt Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig. Von dem höheren Abschluss profitieren Transporteure, Staplerfahrer, Beschäftigte aus der Vormontage oder im Bereich Versand und Verpackung von fertigen Fahrzeugen. Sie arbeiten bei den Firmen Schnellecke, Rudolph, Seifert, Faurecia, ThyssenKrupp Automotive Systems, Transport Service & Logistics.

Politischer Lernprozess

Die Organisation der Beschäftigten in dieser Branche, die in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen ist, war nicht leicht, so Kruppa. Tarifverträge seien unterlaufen und prekäre Arbeitsplätze geschaffen worden. Der Gewerkschafter spricht von einem politischen Lernprozess für alle Beteiligten.Die Tarifrunde sei eine Zeitenwende und sorge für mehr Gerechtigkeit im Automobilcluster – „auch für Leiharbeiter und das ist im Sinne aller Beschäftigten in der Automobilbranche“. Neben der Lohnerhöhung habe man „diverse einmalige steuerfreie Sonderzahlungen von bis zu 500 Euro erstritten, die teilweise nur Gewerkschaftsmitgliedern vorbehalten bleiben. Zudem gelang es, in einzelnen Betrieben dynamische Urlaubs- und Weihnachtsgelderhöhungen durchzusetzen.

Richtungsweisender Tarifvertrag

„Der Tarifvertrag ist Bombe“, meint Kai Hammer, Betriebsratschef von Schnellecke Sachsen. „Wir haben Druck gemacht und ich hoffe, das ist richtungsweisend für alle anderen Logistiker.“ „Wir sind einfach sehr froh, dass wir für unsere Kollegen eine Entgelterhöhung rausschlagen konnten, die uns so schnell keiner nachmacht“, zeigt sich Jens Grube, Betriebsratschef bei der Firma Rudolph, zufrieden. In der Corona-Krise habe man Urlaubstage und Zuschläge eingebüßt, ergänzt Tino Knoll, Betriebsratschef bei der Transport Service & Logistics GmbH. Das Tarifergebnis habe man nur durch Geschlossenheit erreicht.

Freude auch bei Marko Stollberg von ThyssenKrupp Automotive Systems: „Highlight für mich ist der Sonderurlaub, den wir pro fünf Jahre Beschäftigung rausschlagen konnten.“ Ein dickes Brett war zu bohren. „Wir mussten unsere Geschäftsführung überzeugen, dass Leipzig nicht irgendein Standort ist, sondern dass hier die Belegschaften zusammenstehen.“

