Beucha

Geritt Crummenerl, heute 47, ist Spezialist für Ostautos. Vom Lada über den Moskwitsch bis zum Ikarus – in seinem Autohandel setzt die Geschichte auf vier Rädern keinen Rost an. Er repariert die Modelle seiner Kindheit nicht nur – er verhilft ihnen in dieser Woche zum zweiten Frühling. Und das mitten im Spätsommer. Etwa 60 Personen in 30 Autos werden am 5. September aus mehreren Orten Deutschlands in Richtung Budapest starten. Aus Berlin. Aus Elsterwerda. Aus Stuttgart. Und, und, und.

In der Deutschen Botschaft in Budapest wird es einen Grillabend geben. Auf dem Besuchsprogramm stehen zudem die Besichtigungen zweier ehemaliger Lager für DDR-Flüchtlinge – in Zugliget, einem Ortsteil der Hauptstadt, sowie in Zanka am Balaton. In Sopron ist der feierliche Grenzübertritt nach Österreich geplant, ehe es am 8. September von Wien aus wieder individuell nach Hause geht.

Der „schnelle Meyer “ ist als erster Ossi dabei

Unter den Teilnehmern ist neben dem Beuchaer Organisator Geritt Crummenerl auch Thomas Amlacher, ehemaliger DDR-Flüchtling aus Jena in seinem Polski Fiat, und – er gilt als der eigentliche Star der Tour – Gerhard Meyer. Der „schnelle Meyer“ war an jenem 11. September 1989, 3.07 Uhr, der offiziell allererste Ossi, der in Bayern ankam. Er hatte das damalige „Rennen in die Freiheit“ gewonnen. Kein Wunder: Meyer war im Westauto unterwegs.

Zur Galerie 30 Jahre nach Grenzöffnung in Ungarn: Sternfahrt aus ganz Deutschland erinnert an Kolonnen von DDR-Autos

Auch bei der Jubiläumsfahrt wird der heute 69-Jährige im Toyota Corolla GT sitzen. So wie damals, als er die vielen an der Grenze wartenden Journalisten foppte. Beinahe wäre er ihnen durch die Lappen gegangen, denn die lauerten natürlich auf einen fahrbaren Untersatz östlicher, nicht fernöstlicher Bauart. Das schnittige Modell hatte der Gastwirt aus Ostberlin 1988 auf dem Schwarzmarkt in Leipzig erstanden. Für 34.000 DDR-Mark.

Für Kurzentschlossene Wer das „Rennen in die Freiheit“ mitfahren möchte ( Ostauto Bedingung!), kann sich noch kurzfristig bei Organisator Gerrit Crummenerl melden. Unter der Telefonnummer 034292/869888 beantwortet er alle organisatorischen Fragen. Er weiß auch am besten, ob es überhaupt noch freie Kapazitäten gibt.

Vollgas wie bei der Formel 1

Im Sommer 1989 war Meyer mit Familie auf der Rückreise aus Bulgarien: „Als wir hörten, dass die Ungarn die Grenze öffnen, fuhren wir ganz schnell an den Übergang Sopron. Ich war als Erster am Schlagbaum, neben mir drei weitere Autos aus der DDR. Als der Schlagbaum Punkt 0 Uhr hoch ging, gaben wir alle wie bei einem Formel-1-Start Vollgas. Ein Wartburg 311 war zunächst vorne, aber ich holte ihn schnell ein und setzte mich an die Spitze“, sagte er der Bildzeitung.

Autonarr Gerrit Crummenerl, Sohn des bekannten DDR-Kinderbuchautors Rainer Crummenerl, war zu der Zeit erst zarte 17. Mit seinen Eltern verbrachte er die Ferien auf einem ungarischen Zeltplatz. „Wir fuhren fast jedes Jahr nach Ungarn oder Bulgarien“, erinnert sich der gelernte Kfz-Mechaniker. Weil er sich gut auskannte, wollte er damals seiner um einiges älteren Schwester, die mit Mann und Kind etwas später eintraf, die Gegend zeigen.

17-Jähriger wird von der ungarischen Polizei verhaftet

„Wir waren im Trabi der Schwester unterwegs, als wir von ungarischen Polizisten plötzlich angehalten und gefilzt wurden. Es kam noch schlimmer: Man hatte uns doch tatsächlich verhaftet. Uns wurde versuchte Republikflucht vorgeworfen. Jeder von uns kam in eine Einzelzelle“, erinnert sich Crummenerl. Das Missverständnis habe sich zum Glück schnell aufgeklärt, so dass die drei arglosen Sachsen recht bald frei gelassen wurden.

Aus heutiger Sicht wisse er, dass die Behörden im Auftrag ihrer DDR-Kollegen gehandelt haben. Die Verhaftung sei nicht so ohne weiteres an ihm vorüber gegangen, sagt Crummenerl. „Man muss sich das mal vorstellen. Da wirst du einfach mal so gestoppt und auf gut Glück eingebuchtet“, schüttelt der Autohändler noch heute den Kopf. Damals sei er fassungslos gewesen, weil ihm als Jugendlichen gar nicht bewusst war, dass er sich der österreichischen Grenze genähert hatte.

Dank an Behörden und Flüchtlinge

Mit der anstehenden, diesmal gemächlichen Sternfahrt will sich Gerrit Cummenerl bei den Ungarn bedanken, dass sie vor 30 Jahren den Mut hatten, die Grenze zu öffnen. „Erinnern wollen wir auch an den Mut der DDR-Flüchtlinge. Es war damals mehr als riskant, diesen Schritt zu wagen. Jeder kleinste Fehler hätte Knast bedeuten können. Außerdem waren sie bereit gewesen, alles zurück zu lassen. Viele dachten, sie würden ihre Familien nie wieder sehen.“

1990 ging Crummenerl, bereits völlig legal, selber in den Westen. In Paderborn absolvierte er seine Kfz-Mechanikerlehre. Dreieinhalb Jahre später kehrte er zurück in den Osten und machte sich mit Autohandel und Werkstatt selbstständig. Das war auch die Zeit, als ihm sein Opa den 1968 erstandenen Wartburg 353 vermachte. „Liebe auf den ersten Blick! Spätestens von da an war die Sammelleidenschaft für Ostautos in mir voll entbrannt.“

„Mit Kindersitzen von heute funktioniert das im Lada nicht“

Inzwischen sind die Modelle heiß begehrt. Seine DDR-Autos werden regelmäßig für Filme gebucht. Etwa für die erste Honecker-Verwechslungskomödie „Vorwärts immer!“, den ZDF-Krimi „Verräter – Tod am Meer“ oder Michael Bully Herbigs Thriller „Ballon“. Crummenerl besitzt mit dem Citroën CX noch eine der letzten originalen Limousinen aus dem Regierungsfuhrpark der DDR: „Dank der hydropneumatischen Federung schwebte Honi gewissermaßen über die Schlaglöcher des real existierenden Sozialismus hinweg.“

Honeckers Citroën Vor einiger Zeit wurde Gerrit Crummenerl bei einer offiziellen Oldtimer-Tour in Berlin geblitzt – noch dazu im originalen Citroën CX von Erich Honecker. Und wenn er noch verrät, wo genau das teure Foto in Berlin entstand, glaube ihm das kein Mensch: „Am Ortseingang von Wandlitz! Kein Witz!“ Das Schlimme: Der umtriebige Muldentaler musste auch noch Westgeld blechen. 2005 ersteigerte er Erichs letzte Staatskarosse und recherchierte: „Die Franzosen wollten in Mosel bei Zwickau ein Gelenkwellenwerk errichten. Um die Genehmigung zu beschleunigen, schenkten sie der DDR fünf Autos der Marke Citroën. Zwei davon schickte Erich Honecker 1984 zu Volvo-Veredler Nilsson nach Schweden. Der zersägte den Nobel-Hobel in der Mitte und setzte noch ein Zwischenteil ein. Im letzten Jahr der DDR wurden die Schlitten ausgeliefert, zusätzlich mit Aschenbechern in den hinteren Türen. Erich Honecker soll mal starker Raucher gewesen sein.“

Das „Rennen in die Freiheit“ bestreitet der Organisator aber nicht etwa im Honi-Citroën: „Das wäre auch unpassend, denke ich.“ Dennoch wird ausgerechnet der DDR-Autonarr im Westwagen nach Ungarn reisen: „Ich muss den Volvo nehmen – das Traumauto des Ostens, das damals solche bekannten Leute wie Kurt Masur, Achim Mentzel oder Wolfgang Lippert gefahren sind. Ich habe meinen zweijährigen Sohn Carl dabei. Mit Kindersitzen von heute funktioniert das im Lada nicht. Da hätte der Beifahrer zu wenig Platz.“

Von Haig Latchinian