Im Thüringer Wirtschaftsministerium sorgten dieser Tage Hunderte Postkarten für Verwirrung. Auf ihnen verkündete ein kleiner Astronaut: „Eher bin ich mal auf dem Mond als mit dem Auto auf der B169 von Riesa bis zur A14 oder A13“.

Abgesendet in Sachsen, waren sie an den Chef des Hauses, Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), adressiert. In Erfurt keimte ein Verdacht: War den Nachbarn womöglich entgangen, dass Tiefensee seit rund zwölf Jahren gar nicht mehr Bundesverkehrsminister ist?

Die Karte schickten die Menschen nach Thüringen. Quelle: Uwe Päsler

Hoffen auf ein „gewisses Nachdenken“

Derlei Mutmaßungen erzeugen bei Kurt Hähnichen vor allem eines: Grimmigkeit. Der einstige Chef einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) und spätere Unternehmer sitzt heute als parteiloses Mitglied für die CDU im Stadtrat der rund 30.000-Einwohner-Stadt Riesa im Landkreis Meißen. Er ist Sprecher des Wirtschaftsforums und kämpft seit gefühlten Ewigkeiten um den Aus- oder Weiterbau von Verkehrsstraßen wie der B 169. „Wir hatten uns eigentlich von der Aktion erhofft, dass bei Herrn Tiefensee ein gewisses Nachdenken und am Ende auch ein wenig schlechtes Gewissen einsetzt“, sagt Hähnichen. Das aber sei offenbar und bedauerlicherweise nicht der Fall.

Um all das zu verstehen, muss man mehr als 20 Jahre zurückgehen. Im Januar 2001 entschied Leipzig unter dem damaligen Oberbürgermeister Tiefensee, sich für die Austragung der Olympischen Spiele im Jahre 2012 zu bewerben. Tatsächlich setzte sich die Stadt dann mit einer sehr emotionalen Bewerbung (und dem OBM am Cello) überraschend gegen alle nationalen Mitbewerber – unter anderem auch den Favoriten Hamburg – durch.

Ausbau der B169 zwischen Riesa und Döbeln. Quelle: LVZ

Versprechen aus der Zeit olympischer Träume

Als Folge daraus entstand der ehrgeizige Plan, das sportbegeisterte Riesa als zentrales Trainingszentrum auszubauen und es verkehrstechnisch so anzuschließen, dass die Athleten in lediglich einer knappen Dreiviertelstunde sowohl Leipzig als auch Dresden und Chemnitz erreichen konnten. Dafür sollte die Bundesstraße bis zur A 14 ausgebaut werden. Ein Teilstück jener B169, die von Brandenburg aus durch Sachsen bis ins Vogtland führt. Doch als die Olympiaträume platzten, ging auch dem Ausbau der Verkehrsachse die Luft aus. Seit 2012 endet die wichtige Trasse in Richtung Döbeln bei Seerhausen im Acker.

Ortsdurchfahrt Salbitz auf der B169. Quelle: Axel Kaminski

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass unser Wirtschaftsraum wegen 17 Kilometern, die noch bis zur Autobahn A14 fehlen, liegengelassen wird“, wettert darum Hähnichen. Erst recht nicht, wenn vor Ort Unternehmen sitzen wie Wacker Chemie (das insgesamt rund eine Milliarde vor Ort investiert hat) oder das Stahlwerk Feralpi, dass bis 2024 ein neues Walzwerk aus dem Boden stampfen will. Auch Kugellagerwerk oder Reifenwerk hätten sich auf die Zusagen der Politik verlassen, bevor sie hierher gekommen seien.

Unendliche Geschichte

Täglich quälten sich stattdessen Lkw-Kolonnen durch die Ortschaften rund um Riesa – vorbei an Wohnhäusern, Schulen und Kindergärten. Deshalb würden in regelmäßigen Abständen die besagten Karten versendet, unter anderem auch an Tiefensee oder auch an Thomas Jurk (SPD), den einstigen sächsischen Wirtschaftsminister. „Wir wollten die Politiker noch einmal an ihr Versprechen erinnern, ehe sie in Rente gehen“, sagt Hähnichen. Zwar treffe man sich regelmäßig mit den Planern des Landesamtes für Umwelt und Straßenverkehr, Verkehrsforen fänden in Riesa statt. Auch am 16. September in Erinnerung des Anlasses. Getan habe sich dennoch wenig.

Spatenstich für den einen Bauabschnitt zwischen Riesa und Seerhausen mit Wolfgang Tiefensee und dem damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich 2009. Quelle: Axel Kaminski

Immerhin gebe es die Zusage von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum nächsten – diesmal verschobenen – Verkehrsforum nach Riesa zu kommen. Und das Geld für den Ausbau der B169 soll auch vorhanden sein. Was aber nicht bedeutet, dass es nun zügig vorangeht. Auf LVZ-Anfrage heißt es beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das Teilstück hinter Riesa Richtung A 4 von Seerhausen bis Salbitz befinde sich noch im Planfeststellungsverfahren. „Die Einwendungen werden derzeit durch die Planfeststellungsbehörde geprüft.“ Beim letzten Stück von Salbitz bis zur Autobahn (Anschlussstelle Döbeln-Nord) dagegen befänden sich die Unterlagen zur Vorplanung erst im Genehmigungsverfahren. „In der nächsten Planungsphase, dem Vorentwurf, ist die detaillierte Planung des Vorhabens vorgesehen.“

Wettrennen mit Karls Erdbeerhof

Mehr als 60.000 Karten haben die Riesaer mittlerweile versendet. „Wir bleiben dran“, sagt Hähnichen – und das klingt fast wie eine Drohung. Währenddessen werden hinter der A14 an der gleichen B169 in atemberaubenden Tempo bereits Nägel mit Köpfen gemacht. 2023 soll dort eines der Erlebnisdörfer von Karls Erdbeerhof eröffnet werden. Womöglich stärken sich die LKW-Fahrer an der Autobahnabfahrt dann noch einmal mit Konfitüre, bevor sie die abenteuerliche Reise nach Riesa hinterm Mond antreten.

Von Roland Herold