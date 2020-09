B 184 wird zwischen Brodau und Delitzsch voll gesperrt

Delitzsch/Rackwitz

Die Bundesstraße 184 (B 184) wird ab Beginn der kommenden Woche zwischen Delitzsch und Rackwitz erneut voll gesperrt, nachdem sie bereits Anfang September zwischen Zschortau und Brodenaundorf instandgesetzt wurde. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilt, muss die Straße jetzt auf einem 1730 Meter langen Abschnitt zwischen Brodau und dem Knoten B 184/K 7442 (Kreuzung bei Mc Donalds, Delitzsch) aufgrund einer Fahrbahninstandsetzung mit Markierung vom 28. September bis voraussichtlich 10. Oktober voll gesperrt werden.

Das ist geplant

In dieser Zeit soll die teilweise geflickte Asphaltschicht der Unfallhäufungsstrecke abgefräst und danach eine neue Fahrbahndecke aufgebracht werden. Die Baukosten betragen rund 108 200 Euro. Während der zweiwöchigen Arbeiten wird eine weiträumige Umleitung über die Ortslage Krostitz und die Staatsstraße 4 auf die Bundesstraße 2 eingerichtet. Zwischen Delitzsch und Radefeld wird eine Umleitung über Zwochau (B 183a, S 2 und S 1) ausgeschildert. Die Baubetreuung liegt in den Händen der Straßenmeisterei Delitzsch. Diese sei laut Landratsamt bemüht, die Behinderungen während der Arbeiten so gering wie möglich zu halten und bittet alle Kraftfahrer und Anlieger um ihr Verständnis

Nach mehreren teils schweren Unfällen in den Vorjahren hatte das Landratsamt bereits zum Ende des Vorjahres verschiedene Maßnahmen auf der hochfrequentierten Verbindung zwischen Leipzig und Delitzsch angekündigt. Neben der Fahrbahnerneuerung im Bereich des Brodauer Stempels sei perspektivisch auch der Ausbau des Knotens B 184/Abzweig Brodau vorgesehen.

