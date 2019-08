Wiesbaden/Leipzig

Das Bundeskriminalamt muss eine von Rechtsextremisten zusammengestellte Namenslisten weiterhin nicht veröffentlichen. Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden wurde am Montag nach einstündiger mündlicher Verhandlung eingestellt.

Ein Journalist und Aktivist hatte unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz die Herausgabe von einer als Feindesliste bekannt gewordenen Datensammlungen erzwingen wollen. Rund 25.000 Namen stehen insgesamt auf diversen Listen, die Ermittler bei Razzien gegen rechte Extremisten und sogenannte Prepper 2017 und 2018 gefunden hatten. Darunter befinden sich auch zahlreiche Leipziger (die LVZ berichtete). Prepper bereiten sich auf den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vor, es gibt Überschneidungen mit Reichsbürgern und Rechtsextremisten.

BKA beruft sich auf eine laufendes Ermittlungsverfahren

Der Mitarbeiter des Portals „FragDenStaat“ hatte das BKA aufgefordert, die Namenslisten zu veröffentlichen. Die Behörde hatte ihm das mehrfach verweigert. Vor Gericht beriefen sich BKA-Vertreter auf ein laufendes Ermittlungsverfahren beim Generalbundesanwalt und erklärten sich für nicht zuständig. Der Anwalt des Klägers zeigte sich verwundert: Seit 2018 korrespondiere der Aktivist mit der Behörde - vom Generalbundesanwalt sei nie die Rede gewesen.

Richter Hans-Hermann Schild gab dem Anwalt in diesem Punkt Recht: Die Behörde habe „rumgeeiert“, die Schreiben seien „nebulös“ und bestenfalls „semiprofessionell“. Das BKA muss die Hälfte der Verfahrens- und Gerichtskosten tragen. Dem Kläger riet Schild, es als Journalist über das Presserecht zu versuchen: „Da haben Sie viel größere Chancen.“

Richter: „Im Netz geht alles drunter und drüber“

Wie auch die Öffentlichkeit hatte der Richter Schwierigkeiten, die Listen einzuordnen. „Im Internet geht alles drunter und drüber“, sagte Schild. Das BKA erklärte, ein Großteil der Namen stamme aus einer 2015 gehackten Kundendatei eines Online-Händlers aus Duisburg, die als „Antifa-Liste“ tituliert wurde. Die Duisburger handeln mit Punkrock-Tonträgern, Mode, Haarfarbe oder Netzstrumpfhosen. Weitere, kleinere, Datensätze stammten von Mitgliedern von Gruppierungen wie den „Nordkreuz“-Preppern. 25 000 sei die Summe aller Namen auf allen Datenträgern, eine Feindesliste sei das aber nicht.

Auf den Listen stünden Tausende Personen, „die vom BKA alleingelassen werden“, sagte Kläger Arne Semsrott vor Beginn der Verhandlung. „Das ist höchst verantwortungslos.“ Die Prepper-Gruppe „Nordkreuz“ habe geplant, die Gelisteten an einem Tag X zu eliminieren. Das ist nach Lesart der Prepper der Tag, an dem die staatliche Ordnung in Deutschland wegen des Flüchtlingszustroms kollabiert. Für dieses Datum planen die Prepper Attentate auf Politiker, linke Aktivisten oder Flüchtlingshelfer.

Kläger wertet Gang vor Gericht als Erfolg

Juristisch hatte der Kläger dennoch keine Chance: Wenn das BKA im Auftrag der Staatsanwaltschaft handle und die Listen Teil eines laufenden Ermittlungsverfahrens seien, bestehe kein Anspruch auf Herausgabe nach dem Informationsfreiheitsgesetz, argumentierte der Richter. Der Anwalt des Klägers verzichtete auf Rechtsmittel. Semsrott sieht die Niederlage dennoch als Erfolg. Der öffentliche Druck sei inzwischen so groß, dass sich etwas bewege. „Das BKA schiebt die Verantwortung für den Umgang mit den Listen von sich“, sagte er. „Aber wir werden eine Stelle finden, die sich verantwortlich fühlt.“

In den einzelnen Bundesländern wurde in den vergangenen Woche heiß über das Thema diskutiert. In Mecklenburg-Vorpommern führte das dazu, dass das Landeskriminalamt rund 1200 Menschen angeschrieben hat, deren Namen auf einer Liste von „Nordkreuz“ aufgetaucht waren. Eine aktuelle Gefährdung schließe er aber aus, hatte Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) mitgeteilt. Auch 160 Brandenburger, die auf der „Nordkreuz“-Liste stehen, sollten ein „Informationsschreiben“ erhalten, hieß es.

Sachsens Innenminister: „Es soll Angst geschürt werden“

In Sachsen hatte zuletzt die Landtagsabgeordnete der Linken, Kerstin Köditz, gefordert, alle Aufgelisteten zu informieren. „Wer weiß, dass er auf der Liste steht, kann sich entsprechend verhalten etwa beim Posten seines Urlaubsortes, oder welches Restaurant er gerade besucht“, hatte sie gegenüber der LVZ erklärt.

Das sächsische Innenministerium sieht hingegen wenig Grund für einen solchen Schritt. „Ziel ist vor allem, Angst zu schüren und Verunsicherung zu verbreiten“, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Nennung von Personen, Institutionen und Organisationen in den Listen allein begründe noch nicht die Notwendigkeit, die Betroffenen zu unterrichten, teilte das Ministerium weiter mit. „Eine pauschale Benachrichtigung würde vielmehr der Intention der Täter Vorschub leisten.“ Im aktuellen Fall gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Aufgelisteten einer konkreten Gefährdung unterliegen.

Insgesamt sind auf der Liste Personen aus 7963 Orten in Deutschland und dem Ausland verzeichnet. Ganz oben rangiert Berlin mit 861 Namen vor Hamburg mit 359, Leipzig, München (je 259), Köln (187), und Dresden (164). Es sind aber auch Namen und Adressen von Personen aus Dutzenden anderen sächsischen Kommunen aufgelistet, etwa aus Görlitz (40), Meißen (19), Döbeln (16) oder Torgau (15). In Thüringen beispielsweise aus Gera (92), Jena (67) und Erfurt (51).

Von Andreas Dunte/ Sandra Trauner