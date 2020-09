Leipzig/Zwickau

Sachsen spielt bei der E-Mobilität eine immer größere Rolle. Sowohl VW als auch BMW treten in dieser Woche gehörig aufs E-Pedal. VW enthüllt am Mittwoch den in Zwickau gefertigten ersten Elektro-SUV (ID.4), mit dem der Konzern den Markt erobern will. Zeitgleich gibt BMW in Leipzig einen weiteren Ausbau der Elektromobilität bekannt. Gut möglich, dass die Münchner ein weiteres rein elektrisch angetriebenes Modell in Sachsen bauen wollen.

Michael Kretschmer nimmt ID.3 entgegen

Ab sofort fährt die Staatskanzlei in Dresden ID.3. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat das E-Mobil aus Zwickau, das erst seit wenigen Tagen auf dem Markt ist, an diesem Montag entgegengenommen und getestet. In den nächsten zwei Monaten können Mitarbeiter der Staatskanzlei den Stromer für Fahrten in Dresden und Umgebung nutzen. Sachsen verstehe sich als Vorreiter der neuen Technologie, so Kretschmer. Klar, dass man da den Anteil von Elektrofahrzeugen im Fuhrpark des Freistaats erhöht.

Anzeige

Nach dieser gibt es dann am Mittwoch bereits die nächste werbewirksame Aktion: Bundestrainer Jogi Löw (60) kommt nach Dresden, um seinen neuen ID.3 abzuholen. Laut VW sind Spritztouren mit Elektro-Vorstand Thomas Ulbrich (53) um den Großen Garten und die Frauenkirche geplant. Zudem setzt der Weltmeistertrainer von 2014 in der Gläsernen Manufaktur die Fertigung des ID.3 in Gang.

Weitere LVZ+ Artikel

Volkswagen enthüllt das neue „Weltauto“

Das war es am Mittwoch aber noch lange nicht. Volkswagen stellt erstmals den zweiten in Zwickau gefertigten Stromer vor: den ID.4. Äußerlich erinnert der Kompaktwagen an den Tiguan und gilt laut VW-Markenchef Ralf Brandstätter als „Weltauto“. Denn während der ID.3 in Golf-Größe nicht für den US-Markt gedacht ist, soll der neue E-SUV diesen erobern.

Außer in Sachsen wird der ID.4 auch in den chinesischen Werken in Foshan und in Anting produziert, ab 2022 dann auch in Emden und im US-Werk Chattanooga. Bis 2025 will VW 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen. Davon sollen 500 000 ID.4 sein.

Volkswagen fährt in Zwickau die Leistung hoch

Zwickau ist das erste von VW komplett auf E-Modelle umgebaute Werk. 1,5 Milliarden Euro ist die Investition schwer. Schritt für Schritt werde derzeit die Leistung hochgefahren, sagt Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik bei Volkswagen Sachsen. Die Umstellung der Fabrik auf Elektromobilität habe von der Belegschaft viel abverlangt, wie der 59-Jährige bei einem LVZ-Besuch im Werk betont. 1500 Mitarbeiter hätte den Hochvolt-Führerschein abgelegt, weitere 3000 Mitarbeiter das Trainingszentrum E-Mobilität absolviert.

Im Karosseriebau übernehmen jetzt vorwiegend Roboter die Schweißarbeiten, während wesentlich mehr Mitarbeiter in der Fertigung zum Einsatz kommen. Dank einer veränderten Taktung können weit mehr E-Fahrzeuge von den Bändern rollen als früher Verbrenner. Im kommenden Jahr sollen es bereits 300 000 Fahrzeuge sein, ein Jahr später 330 000. „Die Elektromobilität kommt jetzt so richtig in Fahrt“, sagt Werkssprecher Carsten Krebs. Angekurbelt aktuell auch durch die E-Auto-Prämie und die verringerte Mehrwertsteuer. Statt 29 900 Euro kostet der ID.3 (mit der kleinerer Batterie und Reichweite bis zu 330 Kilometern) so noch rund 20 000 Euro. 25 000 sollen den Wagen bereits bestellt haben.

BMW investiert zum zweiten Mal in kurzer Zeit in Leipzig

Auch BMW greift bei der Zukunftstechnik tief in die Taschen. Man sei „wesentlicher Treiber der Elektromobilität in Deutschland“, heißt es in einer Ankündigung. Bereits seit 2013 baue man mit dem i3 in Leipzig das erste vollelektrische Fahrzeug der BMW Group. „Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Mit einer größeren, langfristig angelegten Investition im Bereich der Elektromobilität machen wir unser Werk fit für die Zukunft.“ Am Mittwoch will der Konzern ausführlich darüber informieren.

Dabei hatten die Münchner in Leipzig gerade erst ordentlich investiert. Rund 300 Millionen Euro sind seit 2018 in den Ausbau geflossen. 350 000 Fahrzeuge – also noch mehr als bei VW in Zwickau – können jetzt in Leipzig vom Band rollen. Allerdings baut BMW in Leipzig nicht nur den Elektroflitzer i3, sondern auch verschiedene Modelle vom 1er und 2er mit Benzin- und Dieselantrieb. Umgebaut wurden der Karosseriebau und die Montage. BMW kann jetzt nicht nur mehr Autos produzieren, sondern Benziner, Diesel und Stromer vom selben Band rollen lassen.

Produziert BMW künftig in Sachsen E-Antriebskomponenten?

Seit dem Auslaufen des Plug-in-Hybrid-Sportwagen i8 im Sommer wird spekuliert, wer seine Nachfolge antritt. Wird der i3 mit seiner aufwendigen Karbonkarosserie noch in einem gesonderten Werksteil produziert, können E-Modelle jetzt auf demselben Band montiert werden, wie 1er und 2er. Vielleicht schickt BMW in Leipzig die E-Versionen beider Baureihen an den Start, die vielleicht i1 oder i2 heißen könnten. Gut möglich ist ebenso, dass BMW in Leipzig E-Antriebskomponenten produziert. Bislang passiert das nur am größten europäischen Fertigungsstandort im niederbayerischen Dingolfing.

Bereits 2021 soll ein Viertel der in Europa verkauften Fahrzeuge der BMW Group einen elektrischen Antrieb haben, 2025 ein Drittel und 2030 die Hälfte. Im Jahr 2023 will BMW seinen Kunden 25 elektrifizierte Modelle anbieten, rund die Hälfte davon mit rein elektrischem Antrieb.

Von Andreas Dunte