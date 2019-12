BMW feiert vor Ende des i8 ein Dreifach-Jubiläum im Leipziger Werk

Leipzig

Er ist dunkelgrau, glänzt vorn mit der markanten kupferfarbenen Niere und geht an einen Kunden aus Deutschland: Der 20.000. BMW i8 verließ am Mittwoch das Leipziger Werk. Vier Monate vor dem Auslaufen des seit 2014 gebauten Supersportwagens wurde im Werk im Norden der Messestadt noch einmal ein rundes Produktionsjubiläum gefeiert.

Und es war sogar ein Dreifach-Jubiläum: Der 20.000. i8 war zugleich das 200.000 i-Modell, das seit 2013 in Leipzig vom Band rollte. Denn auch der kleine Stromer i3 feiert am Mittwoch Jubiläum, wenn auch kein ganz so rundes: Das 180.000. Exemplar wurde gebaut.

„Der BMW i8 ist ein ganz besonderes Automobil, das in einzigartiger Weise für die Fahrfreude aus Leipzig steht“, sagte Werkleiter Hans-Peter Kemser. „Wir im Werk sind alle sehr stolz, dieses Aushängeschild der Marke BMW bei uns zu fertigen.“

Sondermodell zum Abschied aufgelegt

Bei dem Jubiläumsfahrzeug in der Lackierung Sophistograu-Brillanteffekt handelt es sich um einen Roadster des auf 200 Einheiten limitierten Sondermodells „Ultimate Sophisto Edition“, das BMW im September noch einmal aufgelegt hatte, um sich von dem Modell zu verabschieden. Denn Ende April 2020 läuft die Produktion des 374 PS starken Hybrid-Boliden aus – nach sechs Jahren.

Mehr zum Thema: Das Ende des Supersportwagens: BMW stellt i8-Fertigung in Leipzig ein

Der BMW i8 war 2014 zusammen mit dem kleinen Stromer i3 aufgelegt worden – und verfügt wie der kleine Bruder über eine Karosserie aus superleichten Carbonfasern. Ander als der i3 ist der i8 aber kein reiner Stromer, sondern ein Hybrid: Neben einem 143 PS starken Elektroantrieb verfügt er auch über einen Drei-Zylinder-Benzinmotor, der weitere 231 PS liefert.

BMW-Werk Leipzig als Innovationstreiber

„Diese Kombination aus hoch innovativen Materialien und zukunftsweisendem Antriebskonzept in einem stabilen und effizienten Serienprozess darzustellen, ist in der Automobilindustrie nach wie vor weltweit einzigartig“, erläutert Hans-Peter Kemser. „Diese Kompetenz und Erfahrung besitzen nur die Mitarbeiter des BMW Group Werkes Leipzig.“

Im September hatte BMW angekündigt, den i8 Ende April 2020 auslaufen zu lassen. Bereits damals war davon die Rede, dass bereits mehr als 20.000 Stück davon gebaut wurden. Offenbar wurde die Zahl aber erst jetzt wirklich erreicht. Der i3 soll dagegen auch nach dem Auslaufen des i8 weitergebaut werden.

Von Frank Johannsen