Leipzig

Normalerweise sind die Produktionszyklen von Automobilen kurz. Doch beim i3 vom BMW ist nicht viel normal. Zum Markteintritt des Elektro-Flitzer 2013 war von „wegweisend“ und „revolutionär“ die Rede. Seither sind weit über 200.000 Fahrzeuge gebaut worden. „Wir steuern auf die 250.000 zu“, sagt Kai Lichte, Sprecher im BMW-Werk in Leipzig, wo der i3 ausschließlich gebaut wird. Viel mehr werden es allerdings auch nicht. Denn jetzt steht fest: Der letzte BMW i3 soll im Juli vom Band laufen. Lichte bestätigt am Freitag damit einen Bericht der Automobilwoche.

„Wir brauchen den Platz in Leipzig“, so der Sprecher zur LVZ. Denn 2023 ist Serienstart für den Mini Countryman, der im Werk vor den Toren der Messestadt als Verbrenner, Plug-in-Hybrid und als reine Elektrovariante gefertigt wird. Zuvor geht die neue Generation des Zweier Active Tourer an den Start. „Parallel weiten wir die Fertigung unserer Batteriemodule in Leipzig aus“, wie BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic kürzlich im Interview mit der Leipziger Volkszeitung sagte. 100 Millionen Euro werden dafür investiert. Die Jahresproduktion im Werk kann auf 350.000 Autos steigen. BMW bleibe damit in Leipzig weiter auf der Überholspur.

Wird ab 2023 im Leipziger BMW-Werk montiert: der Mini Countryman sowohl als Verbrenner, Plug-In-Variante als auch mit vollelektrischem Antrieb. Quelle: Jens Rometsch

Karbon-Stromer mit gegenläufigen Portaltüren

Das Wegweisende und Revolutionäre am i3 waren neben seinem E-Antrieb das Aluminium-Chassis, der Karbon-Rahmen, die Kunststoffkarosserie und die gegenläufigen Portaltüren, die das Einsteigen für alle Passagiere enorm erleichtern.

Weil er so fortschrittlich war, zeigte sich auch die Polit-Prominenz gern mit dem i3. Bereits 2013, also im Jahr der Markteinführung, nahmen der damalige Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne), Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) und Sachsens damaliger Wirtschaftsminister Sven Morlok (FDP) für ihre Behörden den ersten i3 entgegen. Und setzten, wie es hieß, „ein deutliches Signal für den Aufbruch in die Ära der Elektromobilität“. Die Übergabe erfolgte im Rahmen einer Betriebsversammlung mit Beteiligung des damaligen BMW-Chefs Norbert Reithofer.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bundespräsident Steinmeier griff zum Akkuschrauber

2019 besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das BMW-Werk Leipzig und zeigte, dass er durchaus handwerkliches Geschick hat. Das Staatsoberhaupt griff für die Fotografen zum Akkuschrauber, um einen Adapter für einen Stoßfänger am i3 anzubringen. Danach warb er für die Europawahl – sein eigentlicher Besuchsgrund. Ein Jahr später kamen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und OBM Jung ins Werk, um in der Halle, in der der i3 gefertigt wird, den Aufbau der parallel integrierten Batteriemodulfertigung zu feiern.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) schraubte im Mai 2019 selbst an einem i3 mit. Quelle: Jan Woitas/dpa

Von Andreas Dunte