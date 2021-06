Babyboom in Deutschland – aber ohne Sachsen und Thüringen

Leipzig

In Sachsen geht die Zahl der Geburten entgegen dem Bundestrend weiterhin zurück. Das belegen Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz. Allerdings liegen dort bisher nur die konkreten Werte bis Januar und Februar 2021 vor. Danach sank die Zahl der Neugeborenen seit 2016 kontinuierlich. Im Januar 2021 erblickten 2524 Babys das Licht der Welt (Vergleich Vorjahresmonat: 2650) und im Februar 2433 (2478). Lediglich im Landkreis Leipzig wurde ein Anstieg der Geburten um 5,2 Prozent registriert.

Allerdings deutet sich mittlerweile auch in Leipzig eine leichte Trendwende an.

Babyboom wie zuletzt 1998

Deutschlandweit dagegen sind im März dieses Jahres so viele Kinder zur Welt gekommen wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Das erklärte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden. Der Anstieg stehe in zeitlichem Zusammenhang mit dem Abflachen der ersten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland und den damit verbundenen Lockerungen von Anfang Mai 2020 an.

Insgesamt seien im März 2021 laut vorläufigen Zahlen 65 903 Kinder geboren worden. Mehr als 65 000 Geburten in einem März habe es zuletzt 1998 gegeben. Die Geburtenzahl im März dieses Jahres stieg damit in der Bundesrepublik im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund zehn Prozent.

Geburtenknick in Thüringen und Sachsen-Anhalt

Einen regelrechten Geburtenknick gab es 2020 in Thüringen. Dort sank die Zahl der Babys im vergangenen Jahr um 656 auf rund 16 000. In Sachsen-Anhalt ging die Zahl um rund 500 auf 16 100 zurück. Aktuellere Werte gab es noch nicht.

