Bad Düben

Sie ist da: Die digitale Schnitzeljagd zu Biber und Co. rund um das Naturparkhaus in Bad Düben. Die feierliche Eröffnung der familiengerechten Naturerlebnis-Tour findet im Rahmen der Heidesonntagsreihe am 5. Juli um 10 Uhr im Naturparkhaus statt. Im Anschluss kann die Tour gemeinsam mit den Entwicklern getestet werden. Konzipiert und programmiert wurde die Heide-Wächter-Tour von Familien aus der Dübener Heide in Zusammenarbeit mit dem Medienprojekt „Wilde Medien“ der Awo Soziale Stadt und Land Entwicklungsgesellschaft (SPI) Leipzig und dem Verein Dübener Heide.

90 Minuten durch die Heide

Entstanden ist eine abwechslungsreiche Rallye, die spielerisch und multimedial Wissen über die heimische Natur und den achtsamen Umgang mit ihr vermittelt. Die circa 90-minütige Tour startet am Naturparkhaus und führt über eine Strecke von 1,5 Kilometern um die Burg Düben bis hinunter zur Mulde. Unterwegs lösen die Spieler kniffelige Rätsel und spannende Aufgaben zu den Themen Biber, Energie, Artenvielfalt, Holz, Bienen und Wasser.

Smartphone oder Tablet gehören dazu

Gespielt wird mittels Smartphone oder Tablet und der App „Actionbound“, entweder allein oder in der Gruppe. QR-Startcode und Anleitung sind im Naturparkhaus erhältlich. Unterwegs ist keine Internetverbindung erforderlich. Wer alle Aufgaben erfüllt und den Endpunkt erreicht, erhält den Zahlencode für den dort befindlichen Schatz und die Auszeichnung zum „Heide-Wächter“.

Teilnahmevoraussetzungen: eigenes Smartphone oder Tablet und Download der kostenlosen App „Actionbound“. Wettergerechte Kleidung und die Mitnahme eines kleinen Getränks sind empfehlenswert.

Die Konzeption der Heide-Wächter-Tour ist ein Kooperationsprojekt des Naturparks Dübener Heide mit der Awo SPI Leipzig im Rahmen des Projektes „Wilde Medien“ und wird gefördert von der Deutschen Fernsehlotterie.

Die Teilnehmerzahl für die Eröffnungsveranstaltung ist coronabedingt begrenzt. Interessierte melden sich bitte vorab telefonisch unter 034243 72993 oder per E-Mail an naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.de an.

Von LVZ