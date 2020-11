Bad Düben: Hundeköder mit Nägeln gefunden

Bad Düben

In Bad Düben ist offensichtlich erneut ein Hundehasser unterwegs. Köder, gespickt mit Nägeln, sind im Ortsteil Hammermühle gefunden worden. Davon hat am Montag ein Hund gefressen. Nur durch das schnelle Handeln seines Besitzers konnte er gerettet werden.

Es war gegen 16 Uhr, als ein Bad Dübener mit seinem Hund einen Spaziergang durch den Ortsteil Hammermühle machte. Auf dem Meilenweg fing das Tier plötzlich an, etwas zu fressen. Der Hundehalter entdeckte mehrere kleine Fleischstücke, gespickt mit Stahlnägeln. Auch an der Ecke zum Spatenweg lagen die Hundeköder verteilt. Insgesamt konnte der aufmerksame Bad Dübener fünf Köder einsammeln.

Hier am Meilenweg in Bad Düben wurden die Hundeköder gefunden. Quelle: privat

Rettung dank Tierarzt

Für den Hund des Bad Dübeners war es jedoch zu spät – er hatte bereits Köder verschluckt. Der Hundehalter kontaktierte sofort eine Tierärztin. In Eilenburg konnte der Vierbeiner schließlich mit Brechmittel versorgt und so gerettet werden. Durch innere Verletzungen können mit Nägeln gespickte Köder tödliche Folgen für Hunde haben. Bei der Polizei hat der Hundehalter Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Hundehalter in Bad Düben aufgepasst

Hundebesitzer werden gewarnt, besonders im Ortsteil Hammermühle vorsichtig zu sein und auf ihre Tiere zu achten. Der Meilenweg ist ein beliebter Startpunkt für Touren in die Dübener Heide. Bereits im Frühjahr war in Bad Düben ein Hund in Folge einer Vergiftung gestorben. Dieser hatte vergiftetes Brot im Kurpark gefressen.

Von Yvonne Schmidt