Am Mediclin-Standort Bad Düben ist Ende Juni die zweite große Personalmarketingkampagne erfolgreich ausgelaufen. Wie Sprecher Constantin Sauff mitteilte, konnten insgesamt 16 Pflege- und Therapiekräfte unter dem Motto „Ohne Helfer nicht möglich“ (Pflege) beziehungsweise „Arbeiten im Grünen Kurort“ neu eingestellt werden. Das Thema Personal werde vor allem das Waldkrankenhaus weiter beschäftigen: „Wir haben noch immer im zweistelligen Bereich offene Stellen in der Pflege, wollen in allen Bereichen weiter wachsen“, macht Pflegedienstleiter Nico Koch deutlich.

Geldprämie für examinierte Pflegekräfte

Bereits im letzten Jahr hatte das Unternehmen offensiv um neue Kollegen geworben und im Zeitraum März bis Dezember 40 Pflegekräfte einstellen können. Um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, hat der Standort viele verschiedene Maßnahmen ergriffen, unter anderem eine Startprämie von bis zu 5000 Euro für examinierte Pflegekräfte und Therapeuten ausgelobt.

Fördermittel für digitale Weiterentwicklung

Das Mediclin Waldkrankenhaus erhält zudem rund 120 000 Euro Fördermittel vom Freistaat Sachsen für die digitale Weiterentwicklung. Damit soll unter anderem die in die Jahre gekommene Technik bei Diktiergeräten erneuert und die Materialbestellung digitaler aufgestellt werden.

Gratis Getränke für die Mitarbeiter

Wie Constantin Sauff weiter mitteilte, bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gratis Getränke. Schon länger stellten Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum in den heißen Sommermonaten kostenlose Getränke für die Mitarbeitenden bereit. Vor kurzem wurden auf den Stationen im Krankenhaus, in den Eingangsbereichen, im Therapiebereich und im Speisesaal Wasserspender aufgestellt, sodass ab sofort dauerhaft frische Getränke zur Verfügung stehen. Alle Mitarbeitenden haben dafür kostenfrei eine Trinkflasche erhalten.

Dank an Mitarbeiter

Dass es dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Mitarbeiterfest geben kann, bedauert Kermit Behnisch, Kaufmännischer Direktor am Standort Bad Düben, sehr. Die Halloween-Feier letztes Jahr auf Schloss Hohenprießnitz sei sehr gut angekommen. Gerade mit Blick auf die letzten Monate sei es ihm aber wichtig, den Mitarbeitern ein Dankeschön auszusprechen. Nach einer Alternative werde noch gesucht.

