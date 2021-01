Bad Düben

Bad Dübens erster Supermarkt nach der Wende, der privat geführte Vorteilkauf im Ortsteil Alaunwerk, soll offensichtlich seine Pforten schließen. Als Termin steht der 30. Juni dieses Jahres im Raum. Ersten Informationen nach sollen die rund 20 Mitarbeiter bereits ihre Kündigungen erhalten haben – und dabei hätte man genau elf Tage später, am 11. Juli, den 30. Geburtstag feiern können. Denn an diesem Tag vor drei Jahrzehnten öffnete Vorteilkauf am nördlichen Rand von Bad Düben.

Vorteilkauf ist eine feste Einkaufsadresse

Inhaber war von Anfang an die Dr. Köhler Warenvertriebsgesellschaft mbH aus Hungen in Oberhessen. Auf rund 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche gab es in dem Supermarkt Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Auch Non-Foodprodukte wie Büromaterial und einige Haushaltswaren sind seitdem im Angebot. Bei den Kunden ist auch die kleine Auswahl von russischen Spezialitäten beliebt, die seit vielen Jahren einen festen Bestand in den Regalen hat. Für viele Bad Dübener ist Vorteilkauf bis heute eine feste Einkaufsadresse in der Kurstadt.

Offensichtlich wird noch nach einer Lösung gesucht

Mittlerweile ist Betreiber Hans-Joachim Köhler, der aus einer Unternehmerfamilie stammt, aber schon 92 Jahre alt. Dass das unter anderem ein Grund für die Schließung ist, deckt sich mit mehreren Aussagen. Mehrfache telefonische Anfragen in der Geschäftszentrale in Hungen blieben bislang unbeantwortet. Auch Angelika Walthes, die seit 2005 in der Geschäftsführung tätig ist, wollte sich zu den Gründen der Schließung nicht weiter äußern und verwies auf die Geschäftsleitung. Aus dem Bad Dübener Buschfunk ist zu erfahren, dass man hinter den Kulissen wohl noch nach einer Lösung und nach Varianten für eine mögliche Weiterbetreibung des Marktes sucht. Betroffen von der Schließung wären auch eine Werbeagentur, eine Fleischerei sowie ein Bäcker.

Bedauern bei der ersten Marktleiterin

„Dass der Markt kurz vor seinem 30. Jubiläum jetzt schließen soll, ist schon etwas traurig. Aber wenn es keinen Nachfolger gibt, kann man es nicht ändern“, sagt Edeltraud Müller. Die Bad Dübenerin kann sich an die Anfangsjahre noch gut erinnern. Denn die heute 69-Jährige war die erste Marktleiterin. Sie durfte damals im Vorfeld der Eröffnung einen Teil ihrer ehemaligen HO-Kollegen mit zu Vorteilkauf nehmen. „Eigentlich wollte ich nicht als Marktleiterin arbeiten. Herr Köhler musste mich lange überzeugen“, erzählt sie. In Hungen habe er sie damals sehr gut auf die Aufgaben einer Marktleiterin vorbereitet.

„Es folgten wunderschöne Jahre im Vorteilkauf. Wir waren eine tolle Mannschaft. Unser Chef kannte so einen Zusammenhalt, wo man auch mal miteinander feiert, gar nicht. Aber das hat er schnell gelernt“, erinnert sich Edeltraud Müller. Bis 2005 hat sie den Markt geleitet und ist dann in die zweite Reihe zurückgetreten. „Am Ende waren es 22 schöne Jahre, die ich dort gearbeitet habe“, sagt die Bad Dübenerin.

Von Steffen Brost