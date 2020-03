Bad Düben: Störungen bei Internet und Telefon

Bad Düben

In den vergangenen Tagen ist das Internet in Bad Düben ausgefallen. Betroffen waren Kunden, die das Netz der Deutschen Glasfaser nutzen. Nach Unternehmensangaben waren Privat- und Geschäftskunden betroffen. Ausgefallen war neben dem Internet auch das Telefon. In dem Netz habe eine Störung vorgelegen.

Auch andere Kommunen betroffen

Auch andere Kommunen in Sachsen, darunter Brandis, Taucha und Thallwitz, waren betroffen. Die Störung sei inzwischen behoben, seit Donnerstagabend müsste das Netz wieder funktionieren, so das Unternehmen.

Bei Problemen wird Neustart empfohlen

Die Deutsche Glasfaser rät, bei weiterhin bestehenden Problemen mit der Verbindung einen Neustart durchzuführen. Dazu sollten die Geräte kurz vom Strom getrennt werden.

Von nf