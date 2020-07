Bad Düben

Riesenjubel gab es zum Schuljahresabschluss im Evangelischen Schulzentrum (ESZ) in Bad Düben. Gisbert Helbing, Vorsitzender des Tägervereins, konnte am Donnerstag bei der Abschlussveranstaltung für die Mitarbeiter informieren, dass nun auch die Oberschule und das Gymnasium die staatliche Anerkennung erhalten haben. Damit kann das ESZ, wie öffentliche Schulen auch, nun nicht nur Bildungsempfehlungen erteilen, sondern auch Prüfungen durchführen und Schulabschlüsse vergeben.

Schulzentrum wurde ein Jahr geprüft

Gisbert Helbing: „Diese Anerkennung ist das Ergebnis einer fast einjährigen Prüfung durch das Landesamt für Schule und Bildung. Das gesamte Team kann sehr stolz darauf sein.“

Ab dem neuen Schuljahr lernen in der Grundschule 131, und in Oberschule und am Gymnasium bereits 245 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 5 bis 9.

Neue Leitungsstruktur

Er informierte zudem, dass ab August eine neue Leitungsstruktur eingeführt werde. Die Führungsverantwortung für das gesamte Schulzentrum mit insgesamt 71 Mitarbeitern übernehme dann Doreen Model. Darüber hinaus gebe es aber weitere Verantwortliche in den einzelnen Schulen.

Von Ilka Fischer