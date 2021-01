Bad Düben: Wie bei Pfarrer Ohle die Pfunde purzeln

Authausen

Pfarrer Andreas Ohle ist eine stattliche Erscheinung. Er mag die Jagd, das Angeln und hat auch sonst allerlei Spaß im Leben. Jetzt hat er etwas geschafft, was schon viele vor ihm versucht haben: Er hat abgenommen – und er will dran bleiben.

Pfarrer für Bad Düben und Authausen

Der 37-Jährige ist seit 2014 der Pfarrer im Kirchspiel Authausen und seit 2019 auch in Bad Düben. Bei den Menschen ist er beliebt, und er hat die Kirche auf dem Land wieder moderner gemacht. Der Pfarrer organisiert Ferienfreizeiten für die Konfirmanden und andere Freizeitaktivitäten in seinem Kirchspiel. In seinem Wirkungskreis gibt es seit eh und je ein gutes Miteinander, ein Hand-in-Hand-Gehen und auch ein gutes Zusammenspiel mit den örtlichen Vereinen.

Anzeige

„Pfunde sind mir nur so entgegengeflogen“

Doch der Pfarrberuf hat auch einen Aspekt, der sich nachteilig auf die Figur auswirken kann, denn oft wird Ohle nach Taufen, Gottesdiensten, runden Geburtstagen und Hochzeiten zu Kaffee und Kuchen eingeladen. „In den letzten Monaten gab es auch über längere Zeiträume keine echten Gottesdienste in den Kirchen, sondern nur online. Das alles zusammen hat dafür gesorgt, dass die Pfunde mir nur so entgegengeflogen“, erzählt Ohle. Auch mit dem Sport habe es ein bisschen gehapert. Im Sommer habe er sich deshalb gesagt: „So, jetzt reichts!“

Pfarrer Andreas Ohle im Dezember 2019. Quelle: Kathrin Kabelitz

Fitnessplan und Gemüsegarten

Ohle stellte einen Fitnessplan auf. Er begann zu joggen und strampelte regelmäßig mit dem Fahrrad durch die waldreiche Gegend seines Dorfes. Dafür stand der Pfarrer auch schon mal früh um fünf Uhr auf und drehte Runden von bis zu 30 Kilometern. Außerdem verordnete er sich selbst eine gesunde Ernährung. Er schwor der fett- und kohlenhydratreichen Nahrung ab. Dafür gab es viel Gemüse, Hähnchen, Eiweiß und selbst gebackenes Brot. „Es kam sogar so weit, dass ich mir im Garten, hinter den Pfarrhaus, einen Gemüsegarten angelegt habe. Ich habe alles angebaut, was ich dachte, das sei gesund. Von Roter Beete über Grünkohl, Rosenkohl bis hin zu Porree, Tomaten und Gurken“, so Ohle. All das sei gut gediehen, er habe es eingefroren oder direkt zubereitet.

Pfunde beginnen zu purzeln

Und so langsam begannen die Pfunde beim Pfarrer zu purzeln. Von einem anfänglichen Startgewicht von 130 Kilo ging es in vier Monaten auf unter 110 Kilo runter. „Das Ziel von 98 Kilo habe ich dann etwas aus den Augen verloren. Manchmal war die Verlockung schon ziemlich groß. Deswegen sind aus den erreichten 108 jetzt wieder 113 Kilogramm geworden. Da bin ich aktuell hängengeblieben“, sagt Ohle.

Pfarrer Andreas Ohle Ende Oktober 2020. Quelle: Steffen Brost

Ohle hat früher im Verein geboxt

Gertenschlank war er noch nie, schon als 18-Jähriger hatte er genug Pfunde drauf. Damals kam ihm das Gewicht aber auch entgegen, denn Andreas Ohle war früher im Boxverein und schickte so manchen Gegner auf den Ringboden. „Die Gene für meine stattliche Erscheinung liegen in der Familie. Da werde ich nur bedingt etwas dagegen tun können. Aber ich bemühe mich im neuen Jahr weiter“, kündigt der Pfarrer an.

Lesen Sie auch:

Hubertusmesse in der Authausener Steinerkeide

Corona-Krise: Pfarrer Ohle will auch jetzt für die Menschen da sein

Andreas Ohle ist nun offiziell Pfarrer in Bad Düben

Authausen: Nur zum Gottesdienst kommen, wenn der Pfarrer predigt?

Am liebsten mag Ohle Gehacktes im Glas

Und dabei ist es für den bekennenden Fleisch- und Wurstfan gar nicht so einfach, in der Spur zu bleiben. Am liebsten mag er Gehacktes im Glas. Der 37-Jährige schlachtet regelmäßig und auch seine Jagderfolge landen meist in der heimischen Speisekammer. Die Tiefkühltruhe ist gut gefüllt und in der Vorratskammer hängen viele Exemplare seiner selbst gemachten Wildsalami.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mir geht es dabei wie vielen anderen Menschen. Ich habe damit aber auch kein Problem. Die Gemeinde darf ruhig wissen, dass sich auch der Pfarrer mit den alltäglichen Sorgen herum plagt“, lacht der 37-Jährige.

Von Steffen Brost