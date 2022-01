Bad Düben

Nach der Wende gingen in vielen Restaurants und Gaststätten die Lichter aus. Auch in und um Bad Düben war das so. Bis heute versuchten immer wieder neue Pächter, verschiedene Häuser erneut zum Leben zu erwecken. Mit mittelmäßigem Erfolg. Doch hier und da tut sich was.

Vor sieben Jahren gingen die Lichter im Pub auf dem Bad Dübener Marktplatz aus und bis heute nicht wieder an. Seitdem ist Besitzer Herbert Adelberger auf der Suche nach einem Pächter. „Der Pub mit seinen Nebenräumen ist sofort bezugsbereit. Individuelle Wünsche kann man kurzfristig umsetzen. Ich bin für alles offen. Es muss nur wirtschaftlich stimmen“, formuliert Adelberger. Er könnte sich auch ein gemütliches Stehcafé vorstellen. Allerdings sehe er wegen Corona, dass es wohl noch eine gewisse Zeit dauern wird, bis dort wieder Leben einzieht.

Eins stellt der am Bodensee lebende Pensionär jedoch klar fest: „Ein Verkauf steht nicht zur Debatte.“ Der Pub hat eine bewegte Geschichte. Adelberger sanierte die Marktapotheke nach der Wende aufwendig. Später zog eine Weinhandlung ein, danach der Pub.

Grieps Heidehotel, Waldschänke und Weltenbummler

Mittlerweile geschlossen ist auch Grieps Heidehotel, direkt neben dem Roten Haus. Mitte des Jahres wurde dort der Betrieb eingestellt. Der Inhaber soll in die Türkei ausgewandert sein.

Bewegung scheint auch in den „Weltenbummler“ am Paradeplatz zu kommen. Ersten Recherchen zufolge wird dort im Innenbereich bereits intensiv gewerkelt. Im Laufe des Jahres soll ein Lokal mit russisch-deutscher Küche eröffnen.

Seit Jahren ist auch die „Waldschänke“ im Ortsteil Alaunwerk geschlossen. Dort bleibt die Zukunft ungewiss.

Von Steffen Brost