Bad Düben: Wo aus Bauschutt wieder Baumaterial wird

Bad Düben

Es mutet ein bisschen wie Rührkuchen backen an. Mehl, Backpulver, Zucker, Eier, vielleicht eine Prise Salz. Doch was hier prozentual in den großen „Mixer“ kommt, hat mit Zutaten für einen lockeren Teig nichts zu tun. Aus altem Mauerwerk, abgefrästem Straßenbelag und Abbruchsteinen wird auf dem weitläufigen Gelände der Beton & Recycling GmbH an der Schmiedeberger Straße in Bad Düben – je nach Kundenwunsch und Mischungsverhältnis – wiederverwertbares Baumaterial hergestellt.

Ziegel-Splitt als Pflanzensubstrat

Den Weg am Eingang säumen grüne, steinerne Behältnisse. In jedem wächst eine Pflanze heran. Was auffällt – eingebettet sind sie nicht in dunkler Blumenerde sondern in kleinteiligem, buntem Splitt. Betriebsleiter Marko Schmieder greift in die Masse und lässt das Pflanzensubstrat durch die Finger rieseln. „Wir haben einen Eigenversuch gestartet, nutzen die Eigenschaften von Ziegeln als Wasserspeicher.“ Die hier präsentierte Mischung ist eines von mittlerweile rund 40 recycelten Endprodukten, die das Baustoffwerk anbietet.

Anzeige

Betriebsleiter Marko Schmieder, Platz-Verantwortlicher Sven Penndorf und Geschäftsführer Rudolf Schäfer (von links). Quelle: Wolfgang Sens

Weitere LVZ+ Artikel

Unternehmen gibt es seit 1997

Seit 1997 gibt es die Beton & Recycling GmbH, die im Bereich Abbruch, Entsorgung, Bauschuttrecycling, Transportleistungen und Betonherstellung tätig ist. Die inklusive Spedition, Containerdienst und Betonmischanlagen 50-Mann-starke Firma ist neben AutoPartner Bad Düben GmbH und BauProfi Bad Düben GmbH eines der Verbundunternehmen der Bad Dübener Bau- und Haustechnik. Das mittelständische Bauunternehmen, das auf dem Gebiet des Hochbaus, des Straßen- und Tiefbaus sowie der Haustechnik tätig ist, konnte gerade sein 30-jähriges Bestehen feiern. Niederlassungen gibt es in Rodleben, Dessau und Köthen. Vor drei Jahren übernahm die Beton und Recycling GmbH das mehrere Hektar große Gelände einer Dessauer Recyclingfirma und investierte in den Umbau rund drei Millionen Euro. Anfang Juli wurde das Baustoffwerk eröffnet.

Wie kann Bauschutt wieder verwendet werden?

Man habe sich lange Gedanken gemacht, wie der angelieferte Bauschutt wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werde könne, sagt Geschäftsführer Rudolf Schäfer. In einer Zeit, als die Annahmepreise immer mehr in die Höhe gingen und Deponiekapazitäten knapper wurden. Sein Unternehmen habe sich dem Anspruch gestellt, Anfang der 2000er-Jahre habe es erste Kontakte zur Deutschen Zincolit GmbH gegeben, die Ziegel als mineralischen Schüttstoff aufbereitet. Seitdem wurde die Entwicklung stetig vorangetrieben.

Beim Sortieren des Bauschutts geht ohne schwere Technik nichts. Quelle: Wolfgang Sens

Anlieferer kommen aus der Region Leipzig

Es ist laut, Staub liegt in der an diesem Tag trockenen und heißen Sommerluft. Laster fahren, ein Bagger nimmt Bauschutt von einem Haufen auf, die Förderbänder rattern unaufhörlich, Siebanlagen laufen. Die Anlieferer kommen aus der Stadt, der Region und dem Umland von Leipzig. Rund 100 000 Tonnen Beton, Natur- und Ziegelbruch sind es, die im Jahr zu wiederverwendbarem Baustoff verarbeitet werden. Fremdstoffe werden dabei systematisch aussortiert. „Im Idealfall können bis zu 80 Prozent des angelieferten Bauschutts für die Wiederverwendung aufbereitet werden“, so Schäfer. Mehr geht nicht.

Anliefern, sortieren, verarbeiten

Sven Penndorf hat indes alles genau im Blick. Seine orangene Warnweste ziert ein „Platzhirsch“-Aufnäher. Penndorf kennt sich bestens aus auf dem Areal, betreut Mitarbeiter und Anlagen. Abfall bedeutet nicht Chaos, alles hat seine Nummer und seinen Platz. Der Bauschutt wird gewogen, vorsortiert und mit Baggern in die Hauptbrecher befördert. Diese bereiten das Material für die Siebmaschinen vor. In mehreren Schritten werden so brauchbare Baustoffe aufbereitet. Trotz schwerer Technik und Computersteuerung ist die händische Sortierung notwendig. Und so ziehen in einem Raum Mitarbeiter Störstoffe wie Metall und Müll aus dem vorbeiziehenden Bauschutt heraus.

Am Förderband werden aus dem vorbeiziehenden Bauschutt Störstoffe aussortiert. Quelle: Wolfgang Sens

Rezeptur nach Kundenwunsch

Je nach Kundenwunsch wird das Produkt hergestellt, erklärt Betriebsleiter Schmieder. Mischungsverhältnisse und Zusammensetzung errechnet der Computer. So können die aus Bauschutt gefilterten Gesteinskörnungen beispielsweise für Schotterrasen oder Flächenbegrünungen verwendet werden. Gewonnener Splitt wird im Wegebau eingesetzt. Aufbereiteter Bauschutt findet sich als Baumsubstrat, Frostschutzschicht auf Straßen, Rasenschotter als Füllmaterial auf Tennisplätzen und Laufbahnen oder recycelter Beton in Gebäuden wieder. Frisch zertifiziert wurde gerade das neueste Produkt der Dübener – eine Schottertragschicht, die beim Straßenbau Verwendung findet.

„Ich bau doch keinen Schutt ein“

Der Einsatz aufbereiteter Baustoffe schont natürliche Ressourcen, sagt Rudolf Schäfer. Mehr recycelte Baustoffe bedeuten weniger Abbau von natürlichen Baustoffen und damit weniger Eingriff in Landschaften. Hinzu komme: Es werden weniger Deponieflächen für Bauschutt benötigt, je mehr Baustoffe aus Abrissmaterialien aufbereitet und wiederverwendet werden.

In der Theorie klingt das gut, doch Rudolf Schäfer und Marko Schmieder kennen die Praxis und den dort wehenden Gegenwind: Die Skepsis, vor allem bei öffentlichen Auftraggebern zum Einsatz recycelter Baustoffe überwiegt noch immer. „Ich bau doch keinen Schutt ein“, heißt es immer wieder. Im Tiefbau würden aufbereitete Baustoffe zwar schon häufiger verbaut. Anders im Hochbau, dort tun sich viele mit recyceltem Beton schwer. „Die Kunden müssen Vertrauen gewinnen“, so Schäfer.

Betriebsleiter Marko Schmieder mit einem von 40 Endprodukten: Kübel mit aus Bauschutt hergestelltem Ziersplitt für Dachbegrünung und Pflanzsubstrat. Quelle: Wolfgang Sens

Ständige Überprüfung im Labor

Sein Unternehmen tut viel dafür, im Labor in der Bahnhofstraße wird geforscht und geprüft, um die Qualität der Baustoffe zu sichern. Das muss auch sein. Die Zusammensetzung des angelieferten Materials ändere sich täglich – wichtig sei, ein Produkt mit gleichbleibend guter Qualität herzustellen. Abfallaufbereitung sei ein schwieriges Thema. „Wir werden ständig überwacht, Qualitätsmängel bei geliefertem Material gab es bisher nicht“, so Schäfer.

Preis nur marginal höher

Auch aus rein wissenschaftlicher Sicht spreche nichts gegen den Einsatz in Gebäuden. „ Bauschutt kommt rein, hochqualifizierte Baustoffe verlassen das Werk.“ Geschäftsführer und Betriebsleiter bringen es auf einen einfachen Nenner und wollen so deutlich machen, dass auch aufbereitete Baustoffe Funktion und Zweck wie beim natürlichen Beton erfüllen. Auch der Preis sei nur marginal höher. In vielen Wegen und Straßen sind die Baustoffe schon drin, verbaut wurden sie erst jüngst für die Baustraße zwischen Kossa und Durchwehna.

Von Kathrin Kabelitz