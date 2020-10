Bad Düben sagt den Weihnachtsmarkt ab

Bad Düben

2020 wird es in Bad Düben keinen Weihnachtsmarkt geben. Wie Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) mitteilte, habe das der Ältestenrat am Dienstagmittag einstimmig in einer Telefonkonferenz entschieden. Auch das Adventglühen an der Obermühle wird es nicht geben. „Wir bedauern sehr, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen nicht entspannen wird, sodass die Sicherheit für unsere Bürger und Gäste im Hinblick auf eine gesunde Weihnachtszeit im Vordergrund steht“, so Münster.

Auch Türen öffnen im Advent abgesagt

Stadt und Räte hätten sich dabei von Experten-Empfehlungen leiten lassen. „Nach dem zur Zeit bestehenden Inzidenzwert für den Landkreis wäre ein Weihnachtsmarkt mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und den geltenden Vorschriften nicht möglich.“ Betroffen von einer Absage ist auch die geplante Wiederauflage von „Türen öffnen im Advent“.

Anzeige

Maßnahmen sollen helfen, problematisches Infektionsgeschehen zu verhindern

„Wir hoffen, mit den Maßnahmen ein mögliches problematisches Infektionsgeschehen nicht entstehen zu lassen. Damit wollen wir gewährleisten, dass unsere einheimischen Unternehmen, Gastronomie, Hotels und Pensionen, vor allem aber Kindereinrichtungen und Schulen geöffnet bleiben können“, so Münster.

Von LVZ