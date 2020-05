Bad Dübener Bahnhof auf dem weiten Weg zum Kulturtreff

Bad Düben

Langsam werden Nägel mit Köpfen gemacht. Jetzt soll das Bahnhofsgebäude in Bad Düben eingerüstet werden, damit die rund 15 000 Euro teure Notreparatur des Daches beginnen kann. Die ist dringend erforderlich, weil ständig neue Feuchtigkeit in das ohnehin schon marode Gebäude eindringt. In der ehemaligen Mitropa-Gaststätte hat es sich Torsten Reinsch gemütlich gemacht. Der Berliner engagiert sich seit Jahren für den Gemeinschaftsgarten am Wasserturm und ist Mitglied der Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide. Die ist seit sechs Jahren Grundstückseigner des 2500 Quadratmeter großen Bahnhofsgeländes. Dazu gehören rund 800 Quadratmeter Nutz- und Wohnfläche auf mehreren Etagen sowie Werkstatt, Büros und der ehemalige Gaststättenraum der Mitropa.

In der ehemaligen Mitropa-Gaststätte am Bad Dübener Bahnhof hat sich Torsten Reinsch sein vorübergehendes Arbeitszimmer eingerichtet. Quelle: Steffen Brost

Rund 800 000 Euro Sanierungskosten

2004 hielten am Bahnhof die letzten Regelzüge. Seitdem findet nur noch zu bestimmten Anlässen Zugverkehr statt. 2012 kaufte der Bad Dübener Michael Kühn das Gebäude und gründete später eine Bahnhofsgenossenschaft. Die Mitglieder wollen das Objekt erhalten und suchen nach Möglichkeiten einer sinnvollen Sanierung und einer anschließenden Nutzung. „Wir haben etwa 800 000 Euro an Sanierungskosten vor uns“, weiß Reinsch. Die Idee ist, eine vielschichtige Begegnungsstätte zu schaffen. Man könne sich hier einen Kulturtreff vorstellen, aber auch Klubkonzerte, Thementrödelmärkte, ein Malcafé, Schauspieltheater, Lesungen und einen Treffpunkt für Menschen. Auch Künstler könnten in den vielen Räumen eine neue Heimstätte finden.

Die Geschichte des Bad Dübener Bahnhofs könnte in eine glückliche Zukunft führen. Quelle: Steffen Brost

Schon vieles angeschoben

Vieles haben die Mitglieder der Genossenschaft schon angeschoben. Es gab Workshops und kleinere Veranstaltungen, um für das geplante Projekt zu werben. Mittlerweile wurden auch zwei Anträge bei den Sächsischen Mitmachfonds sowie im Leipziger Institut für Kommunikation gestellt. „Bei Ersterem arbeiten wir in Kooperation mit der Diakonie zusammen. Gemeinsam wollen wir den Bahnhofsstandort zum neuen Diakonie-Begegnungszentrum im Kulturbahnhof Bad Düben entwickeln“, sagt Reinsch. 5000 Euro stehen dafür für Planung und Vorbereitung des Projektes zur Verfügung. Der zweite Bescheid unterstützt kreatives Wohnen auf dem Land. „Hier sind wir eines von drei ausgewählten Projekten, die in Zukunft das Know-how des Institutes nutzen dürfen. Es gibt hier keine Fördergelder, sondern Beratung bei der Projektentwicklung, Fördermittelanträgen und Rechtsfragen. Uns helfen hier Experten und bringen das Projekt in die richtige Spur“, erklärt er.

Dringend sanierungsbedürftig ist auch der nahegelegene Wasserturm, der zum Bahnhofsgelände gehört. Seine Zukunft ist jedoch unklar. Quelle: Steffen Brost

Auch in Sachen Kultur soll künftig einiges am Bahnhof entstehen. Erste zarte Versuche sind bereits im vergangenen Jahr angelaufen. Jetzt plant das Team von Reinsch und Kühn unter anderem aller zwei Monate sogenannte „Mitropa-Abende“. Dabei gibt es verschiedene Themen von Musik über Vorträge und andere Dinge. Eine weitere Idee ist ein Bahnhofsbrunch, der irgendwann stattfinden könnte. „Dabei können wir auf der Terrasse vor dem Gebäude in der Sonne sitzen und bei Musik und ein paar leckeren Häppchen über das eine oder andere diskutieren. Das sind alles erste Formate, die noch nicht bis zum Ende gedacht sind und Anstoß für Ideen geben sollen. Solche Events haben auch das Ziel, neue Menschen zu finden, die mit Begeisterung an der Entwicklung des Gebäudes mitwirken wollen“, erzählt Torsten Reinsch.

Bahnhof wird 125 Jahre alt

Auch eine Teilnutzung als neue Tafel-Ausgabestation könnte sich die Bahnhofsgenossenschaft vorstellen und damit auch einen Bogen zum benachbarten Gemeinschaftsgarten spannen, der als Kooperationspartner mit der Genossenschaft zusammenarbeitet. „Gerade das Thema mit der Tafel könnte hier gut reinpassen, weil wir viel auf den Gemeinschaftsbeeten anbauen“, hat Reinsch schon Ideen für eine sinnvolle Vermarktung.

In diesem Jahr feiert der Bahnhof seinen 125. Geburtstag. Auch dafür gibt es Ansätze für eine kleine Geburtstagsfeier, um die Geschichte des Bahnhofes zu erzählen. „Es ist ein Spielplatz für groß und klein. Es könnte ein interessantes Projekt für die Kurstadt werden“, hofft Torsten Reinsch.

