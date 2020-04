Bad Dübener Gartencenter steht zum Verkauf

Bad Düben

Das Gartencenter von Adina und Jochen Meier im Bad Dübener Körbitzweg steht zum Verkauf. Auf dem Internet-Portal immowelt werden seit einigen Tagen der Betrieb samt Wohnhaus und rund 20 000 Quadratmeter Areal für rund 1,2 Millionen Euro angeboten. Der Verkauf erfolge aus gesundheitlichen Gründen, heißt es. Weitere Angaben wollte Adina Meier auf Nachfrage nicht machen.

Neustart mit Hindernissen

Im Sommer 2002 hatten Adina und Jochen Meier die Gärtnerei von den Eltern übernommen und in eine neue 2000 Quadratmeter große Produktion investiert. Ein Neustart mit Hindernissen. Gleich im ersten Jahr mussten die Geschäftsleute mit den Folgen der Jahrhundertflut kämpfen. Mit pfiffigen Ideen gelang es den beiden aber, die Krise zu überstehen. So konnten Kunden trotz Umstellung auf den Euro weiter mit der alten Währung bezahlen. Für abgegebene D-Mark gaben die Meiers damals Gutscheine aus und tauschten das Geld dann auf der Bank um. Die Aktion verlief erfolgreich, das Bezahlen mit D-Mark ist immer noch möglich. In Leipzig und Gräfenhainichen betreiben die Meiers noch zwei Zweigstellen.

Neben einer Gärtnerei steht auch ein Wohnhaus zum Verkauf

Auf den knapp 20 000 Quadratmetern befindet sich laut Angaben des Portals neben der voll ausgestatteten Gärtnerei ein 2004 erbautes, hochwertiges Einfamilienhaus samt Einliegerwohnung und Schwimmbad. Das Wohnhaus befindet sich abgetrennt von der Gärtnerei, sodass sich Privat- und Geschäft gut trennen lassen. Am Wohnhaus seien noch einige kleine Restarbeiten erforderlich. Es handelt sich um ein gewachsenes und familiengeführtes Unternehmen mit einem sehr zuverlässigem Mitarbeiter und großem, langjährigem Kundenstamm. Das Unternehmen ist gesund, ausbaufähig und ideal für Neueinsteiger in die Selbstständigkeit.

