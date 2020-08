Bad Düben

Das Arbeitszimmer von Günter Tempelhof gleicht einem kleinen Museum. Der 67-Jährige, der 2018 zum Thema „400 Jahre Dreißigjähriger Krieg“ Sonderausstellungen in den Museen im Landkreis Nordsachsen initiierte, hat in den vergangenen 25 Jahren nahezu lückenlos die Bad Dübener Militärgeschichte zusammengetragen. Vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Auflösung des ABC-Abwehrbataillons 705 und dem Ende der Militärtechnischen Schule „ Harry Kuhn“.

Unterlagen und Utensilien füllen zahllose Ordner und Kisten

Hunderte Aktenordner mit der Geschichte beider ehemaligen NVA-Dienststellen in der Kurstadt füllen dutzende Regale. Dazu kommen unzählige Exponate aus Armeetagen, vom Radiometer über Abzeichen, Dokumente bis hin zu tausenden Fotos und Accessoires.

Tempelhof startete erst militärische, später gastronomische Karriere

Die Armee prägte das Leben von Günter Tempelhof. Im November 1971 wurde der ehemalige Hallenser in die Kompanie chemische Abwehr 3 im Alaunwerk eingezogen. Später verpflichtete er sich als Berufssoldat bei der NVA. Am 31. März 1993 schied er aus dem ABC-Abwehrbataillon und aus der Bundeswehr aus und beschritt neue Wege. Er lernte im dritten Beruf Koch und startete eine gastronomische Karriere. Doch die Militärhistorie ließ ihn nicht los. „Das hat mich schon immer interessiert. Ich begann, Dokumente, Fotos, Karten und vieles mehr zusammenzutragen. Zwischen 2009 bis 2011 habe ich eine erste Zusammenfassung der Garnisongeschichte über rund 3000 Seiten über das Thema Düben und sein Militär, Geschichtssplitter aus sechs Jahrhunderten erarbeitet“, erzählt Tempelhof.

Aber das sei nur das Komprimat. Der Gesamtfundus allein zur Geschichte der NVA und der Bundeswehr umfasse etwa 70 Ordner, in der Regel mit Original-Dokumenten, rund 6000 Bildern, Bildmappen, Urkunden, Auszeichnungen, Ehrengeschenken, Fahnen, Ehrenbannern, Wimpeln, Gästebüchern und vielem mehr. „Dazu kommen zahlreiches Kleingerät des Chemischen Dienstes der NVA, Uniformen sowie andere Gegenstände“, berichtet er.

Drei Bataillone hatten in der Kurstadt ihren Sitz

Die nordsächsische Kleinstadt war einst der größte Standort des Chemischen Dienstes der ehemaligen NVA, hatte dort gleichzeitig drei selbstständige Bataillone von 1983 bis 1986. Im Osten war zudem die Militärtechnische Schule, an der Hunderte Soldaten für den Dienst an der Waffe ausgebildet worden waren. „Damals, als alles aufgelöst wurde, haben viele meiner Kollegen ihre Dienstzimmer in den Container geleert. Ich habe meins mit nach Hause genommen. Mir war bewusst, dass das in der Zukunft mal eine Rolle spielen wird“, so Tempelhof.

Garnisonsgeschichte spielt Rolle in neuer Dauerausstellung

Im Zuge der Neugestaltung der Dauerausstellung des Landschaftsmuseum wird die Garnisongeschichte in Bad Düben eine wesentlich größere Rolle spielen als bisher. Günter Tempelhof hat eine Menge Zuarbeiten vorbereitet, und ein Teil davon wird zu sehen sein. „Es wird ein Querschnitt durch die Geschichte des Militärs sein. Alles ist nicht darstellbar. Allein mein Fundus würde etwa zwei volle Säle des Heide Spa füllen, um ihn komplett zeigen zu können“, so Günter Tempelhof.

Fundus geht an Universitätsbibliothek

Unter anderem wird gezeigt, wie im Jahre 1973 die damalige DDR die Dübener Heide zu einem Truppenübungsplatz umnutzen wollte. Außerdem viele Fakten, Daten und Fotos rund um die Wendezeit in der NVA und Aufbau des ABC-Abwehrbataillons 705. „In Abstimmung mit der Universitätsbibliothek Leipzig, Bereich Sondersammlungen, werde ich den Gesamtfundus der Garnisongeschichte an diese übergeben. Alles rund um den Dreißigjähriger Krieg ist bereits 2019 übergeben worden. Dort kann später die Garnisonsgeschichte aus Bad Düben, vom Dreißigjährigen Krieg bis 1997 weiter wissenschaftlich aufgearbeitet werden“, erklärt Tempelhof.

