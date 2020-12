Bad Düben

Feuerwerker Peter Schönberger aus Bad Düben hat es jetzt schwarz auf weiß auf dem Tisch. Auf den letzten Drücker verhindert die Bundesregierung nun doch noch das Ausliefern von bereits gekauftem und bezahltem Feuerwerk für den bevorstehenden Jahreswechsel. Als die Regierung Anfang Dezember den Handel mit Raketen, Böllern und Co. erlaubte, füllte der 47-Jährige wie viele seiner Kollegen seine Lager. Vor zwei Wochen kam dann die Rolle rückwärts – der Verkauf wurde wieder untersagt. Seitdem sitzen die Feuerwerker auf ihrer teuren Ware.

Jetzt hieß es Kommando zurück

Peter Schönberger suchte und fand eine Lücke im Gesetz – er verkaufte sein Feuerwerk online. „Das war laut Gesetz erlaubt. Ich musste die Ware lediglich bis zum Beginn des deutschlandweiten Lockdowns am 16. Dezember verkauft haben“, erzählt er. Die jeweiligen Bestellungen mussten bis zu diesem Termin auch bezahlt sein, die Auslieferung durfte jedoch erst ab dem 29. Dezember erfolgen. Doch jetzt hieß es Kommando zurück. Die Bundesregierung verschärfte Ende vergangener Woche das Sprengstoffgesetz und schob dem Ausliefern einen Riegel vor. Die neue Regelung untersagt, zum Jahreswechsel Privatpersonen pyrotechnische Gegenstände zu überlassen. Betroffen vom Verbot ist typisches Feuerwerk wie Silvesterknaller und Raketen.

Alles war schon für die Auslieferung an die Kunden vorbereitet. Jetzt muss Peter Schönberger den Verkauf rückabwickeln. Quelle: Steffen Brost

Ziel: Krankenhäuser entlasten

Mit der neuen Verordnung bleibt die Abgabe dieses Jahr auch unmittelbar vor dem Jahreswechsel verboten. Untersagt ist das sogenannte „Überlassen“ dieser Gegenstände, das heißt die tatsächliche Abgabe an Privatpersonen unabhängig vom Vertriebsweg oder Datum des Kaufvertrags. Damit dürfen auch bereits zuvor über den Online-Handel getätigte Bestellungen nicht mehr an den Endkunden ausgeliefert werden. Mit der Verordnung wird ein Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder von Mitte Dezember umgesetzt. Ziel der Regelung ist es, Verletzungen beim Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht zu verhindern, um die aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin stark beanspruchten Krankenhäuser und Notfallambulanzen zu entlasten.

Das Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht bleibt erlaubt. Nur der Verkauf und das Belieferung ist mit der Gesetzesänderung verboten. Quelle: Steffen Brost

Kunden erhalten das Geld zurück

„Das war es dann wohl. Konkret heißt es, dass ich die bereits vom Kunden bezahlte Ware nicht mehr ausliefern darf. Ich werde gleich im Januar damit beginnen, alles rückabzuwickeln“, kündigt Schönberger an. Seine Kunden würden das Geld natürlich korrekt erstattet bekommen, bekräftigt er. Die Ware lande bis nächstes Jahr im Bunker. „Ob ich es dann verkaufen kann, weiß ich noch nicht. Denn 90 Prozent aller Feuerwerker von uns werden dieses Spiel nicht überleben“, so der Bad Dübener.

Feuerwerker sitzen auf den Rechnungen

„Der Insolvenzgeier kreist über mir. Ich weiß nicht, wie gut ich hier aus der Misere rauskomme“, hatte Feuerwerker Uwe Winkler aus Liemehna bereits Mitte Dezember erklärt. Er hat rund 50 000 Euro für Ware ausgegeben, die er nun nicht verkaufen darf. Feuerwerker Frank Zwilling aus Bad Düben hat Feuerwerk für rund 25 000 Euro liegen. „Ich sitze jetzt auf der Rechnung. Wenn wir das irgendwie überleben sollen, werde ich das ganze Material wohl erst im kommenden Jahr los“, hatte er gesagt.

Unklarheit über Kontrollen in der Silvesternacht

Ob und wer in der Silvesternacht das eventuelle Abbrennen von illegalem Feuerwerk kontrollieren will oder soll, ist bisher unklar. „Das Abbrennen ist ja gestattet“, erklärt Gabriele Leibnitz vom Bad Dübener Ordnungsamt. Ob das Feuerwerk im vergangenen oder diesem Jahr gekauft worden sei, stehe nicht dran. „Wir werden das sicherlich nicht kontrollieren. Es sei denn, es gibt konkrete Hinweise. Denen werden wir selbstverständlich nachgehen“, kündigt sie an.

Von Steffen Brost