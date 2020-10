Bad Dübener haben Angst nach Schüssen im Wohngebiet

Bad Düben

Im Wohngebiet Blücherstraße, Heidering und Wiesenstraße in Bad Düben geht die Angst um. Dort hat jemand aus bislang unbekannten Gründen mit einem Luftgewehr auf einen Kater geschossen. Bisher konnte noch kein Täter gefasst werden.

Diesmal war alles anders

Es war der 24. September, als Hendrik Lapinski in der Blücherstraße abends seinen Kater Leo in die Stube gelassen hatte und ihn hochnehmen wollte. „Doch er ließ sich nicht richtig anfassen und jaulte immer wieder“, erzählt der Bad Dübener. Leo ist Freigänger. Kommt und geht wie er will. Manchmal ist er die ganze Nacht draußen und jagt Mäuse. Tagsüber schläft er dann. „Doch diesmal war alles anders. Als ich den Kater genauer untersuchte und an seinem Bauch herum drückte, wand sich das Tier vor Schmerzen. Auch hinlegen wollte er sich nicht“, erinnert sich Hendrik Lapinski.

Kater Leo von Besitzer Hendrik Lapinski wurde Opfer eines Unbekannten, der mit einem Luftgewehr auf das Tier geschossen hat. Quelle: Steffen Brost

Sofort packte er sein Tier ein und brachte es zum Tierarzt, denn der Kater schien starke Schmerzen zu haben. In der Tierklinik Wittenberg kamen die Ärzte den Schmerzen und dem eigenartigen Verhalten der Samtpfote schnell auf die Spur. Ein Röntgenbild brachte schließlich Klarheit. Am Hinterlauf steckte im Oberschenkel ein Diabolo, was aus einem Luftgewehr abgeschossen worden war.

Der Kater hat den Schuss überstanden

„Wer macht so etwas und schießt in einem Wohngebiet auf Tiere. Hier gibt es auch viele Kinder“, empört sich der Dübener. Der Kater hat den Schuss überstanden und erholt sich nun zu Hause von der Verletzung und der Aufregung. „Das Diabolo ist noch im Körper. Wir beobachten das und stehen mit dem Tierarzt in engem Kontakt, ober es später noch herausoperiert werden muss“, so Lapinski.

Leo kommt aus dem Tierheim

Den Kater hatte der Bad Dübener erst vor wenigen Monaten aus dem Delitzscher Tierheim geholt. „Leo hatte es zuvor nicht einfach im Leben. Wir hatten schon immer Katzen und hatten etwas Skepsis, ob es mit einem Tier aus dem Tierheim auch gut gehen würde.“ Hendrik Lapinski hätte nie gedacht, dass Tiere so dankbar sein können und es jeden Tag zeigen. „Seit Leo bei uns ist, zeigt er uns täglich, mit schnurren und schmusen, wie sehr es ihm bei uns gefällt und vermutlich zeigt er so auch seine Dankbarkeit. Ich kann jedem, der sich ein Tier anschaffen möchte, nur empfehlen, ein Tier aus dem Tierheim zu holen. Die Menschen dort machen einen super Job und die Tiere sind wirklich dankbar und zeigen Herz“, so Lapinski.

In den sozialen Medien wird heftig über die Attacke auf Leo diskutiert. Neben vielen Genesungswünschen für den kleinen Kater wollen viele Augen und Ohren aufhalten, um den Schützen vielleicht irgendwann bei seinen Taten zu erwischen.

Wer kann Hinweise geben?

Hendrik Lapinski hat den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. „Ich würde mir wünschen, dass man den Übeltäter erwischt“, sagt er. Die Ermittlungen und Auswertungen der bisher gesammelten Hinweise und Zeugenaussagen durch die Polizeibehörden dauern noch an. Wer etwas gesehen hat oder aktuell verdächtige Beobachtungen macht, der sollte das beim Polizeirevier Bad Düben, Bitterfelder Straße 25, Telefon 034243 3000 oder in jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Von Steffen Brost