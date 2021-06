Bad Dübener will nach Brand lieber im Wohnwagen leben

Bad Düben

Ein verlassen wirkender alter Wohnwagen steht am Rande einer Ackerfläche im Bad Dübener Gewerbegebiet in der Torgauer Straße. Die Sonne prasselt erbarmungslos herab. Schatten gibt es nicht. Auf Klopfen und Rufen tut sich nach einer kurzen Weile was. Die obere Hälfte der morschen Kabinentür wird geöffnet, Bernd E. steigt über das untere Brett nach draußen. „Der Wagen braucht mal ’ne neue Tür“, murmelt er und fügt fast entschuldigend hinzu: „Ich habe nicht geschlafen, sondern nur gelesen.“

Bernd E. campt lieber

Vor einigen Wochen hat er mit Hilfe der Stadt seinen alten Wohnwagen hierher geschleppt. In sein Wohnhaus in der Ritterstraße kann er nach einem Brand vorerst nicht zurück. Die Stadt hat ihm ein Ausweichquartier angeboten. Der 59-Jährige hat es abgelehnt, er campt lieber – so wie seit vielen Jahrzehnten. In sein Haus zurück will er nicht.

In Bad Düben groß geworden

Warum nicht? Eigentlich will Bernd E. nicht viel sagen. Aus Rücksicht auf seine in Bad Düben lebende Familie, wie er sagt. Nach und nach erzählt er doch etwas. Groß geworden ist er in Bad Düben. Später studiert er Eisenbahnbau, arbeitet in einem Ingenieurbüro für Straßenbau/Städtebauliche Entwicklung in Eilenburg. „Auf den Straßen der Umgebung wurde damals kein Stein versetzt ohne, dass ich vorher gefragt wurde.“ Alles scheint in geregelten Bahnen zu verlaufen. Mitte der 90er-Jahre heiratet der Diplom-Ingenieur, seine Frau wird schwanger, er wechselt die Firma, ist am Bau des Ilburg-Stadions beteiligt, wechselt zu einem Spezialbetrieb für Sportanlagenbau mit Sitz in Hessen. Fünf, sechs Jahre ist er dort, bevor ihn eine Firma für Tartanbahn-Bau abwirbt. E. ist weiter viel unterwegs. „Wenn Sie als Bauleiter tätig sind, müssen Sie sich gegen die Jungs durchsetzen. Sie werden härter, kompromissloser.“

Ein ganzes Leben lang Camper

Das hinterlässt privat Spuren, die Beziehung geht kaputt. 2001 die Scheidung. Bernd E. verschlägt es beruflich in den Ruhrpott. Eine Wohnung hat er längst nicht mehr, lebt lieber im Wohnwagen. „Ich war mein ganzes Leben lang Camper.“ Auch im Winter. „Der Wagen ist gut isoliert. Ölradiator und Gasheizung reichen“, sagt er. Richtige Camper, so ist er sicher, würden ihn verstehen.

Wohnwagen statt Hotel

Mit seinem Anhänger reist er weiter von Ort zu Ort. 2009 macht er sich selbstständig, bekommt Aufträge für Reparaturen und Linierungen von Tartanbahnen in Deutschland, Belgien und Holland. E. ist als Spezialist gefragt, hat sein Auskommen, auch wenn er nur von März bis Oktober Arbeit hat. Immer dabei – sein Wohnwagen. „Das war mir zehnmal lieber als ein Hotel.“

Rückkehr nach Bad Düben

2016/17 dann der Einbruch. „Die öffentliche Hand hatte kein Geld mehr für Neubauten. Wir kleinen Firmen mussten gegen die Branchen-Riesen angehen. Das wollte ich nicht.“ E. meldet das Gewerbe ab, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, kehrt in sein Elternhaus nach Bad Düben zurück. Eine Arbeit hat er nicht, lebt von Sozialhilfe. Im vergangenen Jahr ist er einige Wochen in Beugehaft – wegen Steuerschulden.

Dicke Rauchschwaden dringen nach den Löscharbeiten aus dem Gebäude in der Ritterstraße. Quelle: Steffen Brost

Dann kommt es zu jenem verhängnisvollen Abend Anfang Mai. „Ich bin beim Lesen eingeschlafen. Eine Kerze hat das Feuer ausgelöst.“ Herumliegender Unrat entzündet sich. Er versucht erfolglos, den Brand zu löschen, scheitert aber, weil die Flammen zu schnell um sich greifen. Die Feuerwehr muss helfen, 28 Kameraden haben über drei Stunden zu tun. E. hat sich in Sicherheit gebracht, kommt in ein Krankenhaus.

Stadt sagt: Gewerbegebiet ist kein Campingplatz

Auch wenn erste Vermutungen die Runde machten, dass Bad Düben einen neuen Campingplatz habe – hier bleiben kann E. nicht. Das hat die Stadt klar signalisiert. Das Grundstück sei verkauft, ein Gewerbegebiet kein Stellplatz für Campingwagen. Eine erste Frist ist abgelaufen, „wir haben bis Ende der Woche verlängert“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Die Stadt sei mit ihm im Kontakt, suche mit der Betreuungsbehörde des Landkreises nach einer Lösung, habe ihm auch schon Essen gebracht und ein Fahrrad zur Verfügung gestellt. Sie habe zudem mehrfach Hilfe angeboten. „Er muss diese aber annehmen.“ Auch wegen des Hauses müsse man im Gespräch bleiben. Bewohnbar ist es nicht mehr. Wie es nun weitergeht, ist unklar. E. kennt die Frist, zuckt aber mit den Schultern: „Wo soll ich denn hin?“

Suche nach einem Job

Und jetzt? „Willst Du Gott zum Lachen bringen, verrat ihm Deine Pläne“, nimmt es Bernd E. mit dem ihm eigenen Humor. Ihm sei klar, dass viele sein Lebensmodell nicht verstehen, er aber komme damit klar. Ins Haus zurück wolle er eigentlich nicht. Geld, die Schäden reparieren zu lassen, sei auch nicht da. Er würde es am liebsten verschenken.

Das Haus in der Bad Dübener Ritterstraße am Tag nach dem Feuer. Quelle: Steffen Brost

Auf Hilfe von außen setzt Bernd E. eher weniger. Was ihm dennoch helfen würde? Ein wettergeschützter Platz, wo er mit seinem Wohnwagen stehen kann. Ein fahrbereiter Hänger fürs Rad. Und: Dass die Sozialhilfe regelmäßig kommt, zuletzt gab es Probleme: „Ich würde auch gern wieder arbeiten, als Platzwart, Hausmeister oder Handwerker.“

Von Kathrin Kabelitz