Bad Elster startet Fotowettbewerb

Bad Elster

Anlässlich des 1. Chursächsischen Frühlingszaubers startet am Wochenende der erste offizielle Fotowettbewerb in der Lichterwelt der Königlichen Anlagen Bad Elsters. Sie war im vergangenen November eingeweiht worden. Unter dem Hashtag #MeineLichterweltBad Elster rufen die Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB) und die Chursächsische Veranstaltungs GmbH (CVG) bis zum 24. April 2022 alle Gäste und Besucher auf, ihr Lieblingsmotiv der Lichterwelt Bad Elsters in den sozialen Netzwerken zu posten. „Mit großer Freunde haben wir seit Eröffnung 2021 gesehen, wie sich die leuchtenden Königlichen Anlagen im Netz als Kulisse für viele Hobbyfotografinnen und -fotografen verbreitet haben“ erklärt SSB-Pressesprecherin Steffi Schlosser.

Eine Fotojury wird dann Ende April die Fotomotive in Bad Elster bewerten und prämieren. Das erstplatzierte Foto gewinnt 3 Übernachtungen für 2 Personen im 4-Sterne-Superior-Hotel König Albert, inklusive Soletherme und kulturellem Genuss im König Albert Theater im Wert von über 500 Euro. Der zweite Platz erhält einen Gutschein für einen „Verwöhntag für Zwei“ im Therapie- und Wohlfühlzentrum des historischen Albert-Bades und das 3. Gewinnerfoto erhält Tickets für 2 Personen für eine Veranstaltung im König Albert Theater oder im Naturtheater Bad Elster 2022.

Von Roland Herold