Bad Lausick

Gut drei Wochen nach dem Ausbruch der Geflügelpest in Bad Lausick südlich von Leipzig ist der Sperrbezirk aufgehoben worden. Das teilte das Landratsamt Borna am Dienstag mit. Das Virus H5N8 war am 13. März bei einem kleinen Bestand Enten und Hühnern nachgewiesen worden. Die Tötung des gesamten Bestandes wurde angeordnet.

Die Geflügelpest trifft bevorzugt Hühnervögel und Puten, aber auch Wassergeflügel wie Enten und Gänse. Diese „ Vogelgrippe“, wie sie in der Öffentlichkeit bezeichnet wird, ist eine Tierseuche, die hohe Verluste verursachen kann.

von dpa