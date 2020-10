Badbau in Delitzsch soll beschlossen werden

Delitzsch

Die Weichenstellung hin zu einem umfassenden Badstandort auf dem Gelände des heutigen Freibades steht bevor. Am Donnerstag befasst sich der Delitzscher Stadtrat mit einer mehrseitigen Vorlage. Es geht dabei vor allem ums Geld. Wird eine Kostengrenze von 18 Millionen Euro eingehalten, kann der Auftrag zur Bauausführung erteilt werden. Sollten es aber nicht eigentlich mal 16 Millionen sein? Und was ist mit den anderen Kosten?

Kostengrenze angepasst

Eine Grenze von 16 Millionen jedenfalls wurde gesetzt, als es 2018 noch um den Standort in der Sachsenstraße ging. Es hat sich in den vergangenen zwei Jahren viel getan, Vorzeichen haben sich geändert, politische Lager neu sortiert und schließlich wurde im Februar 2020 im Stadtrat die Neuausrichtung der Delitzscher Bäderlandschaft ins Rollen gebracht. Nun steht am Donnerstag der Beschluss zur Beauftragung von weiteren Planungsleistungen und zur Bauausführung auf der Agenda. Voraussetzung für den Auftrag zur Bauausführung ist laut der Beschlussvorlage die Einhaltung der Kostengrenze von 18 Millionen Euro in der Kostenschätzung der anstehenden Vorplanung. Für diese 18 Millionen soll es gelingen, die Schwimmer- und Nichtschwimmer-Freibecken zu sanieren, eine neue Schwimmhalle und ein kleines Planschbecken sollen errichtet werden, auch Stellplätze sind in der Grobkostenschätzung enthalten.

Ursachen für Mehrkosten vielschichtig

Die Ursachen für die höheren Kosten seien vielschichtig, argumentiert die Verwaltung. So sei im Vorfeld der Bedarfs- und Grundlagenermittlung lediglich von einer Sanierung der Becken und der Betriebsgebäude sowie dem Bau einer Modulbauschwimmhalle die Rede gewesen. Jetzt stehen unter anderem mit Abriss des alten und Bau eines neuen Betriebsgebäudes weitere beziehungsweise andere Aufgaben an.

Die bestehenden Außenbecken sollen saniert werden (Archivbild). Quelle: Heike Liesaus

Für den Standort in der Elberitzstraße spricht laut Verwaltung auch, dass der Zuschussbedarf niedriger liegen wird als es in der Sachsenstraße der Fall gewesen wäre, was zu einem Großteil im getrennten Betrieb zwischen Freibad- und Hallenbadsaison am Standort in der Elberitzstraße begründet liege. Statt bis zu knapp 650 000 Euro jährlichem Zuschussbedarf wird nun am neuen alten Standort einer von rund 540 000 Euro prognostiziert. Auch die Betriebskosten sind mit 385 000 Euro jährlich gegenüber 517 000 Euro jährlich günstiger.

Sportbadfreunde kritisieren Standort

Die Bürgerintiative Pro Sportbad, die sich für das Ganzjahresbad in der Sachsenstraße ausgesprochen hatte, sieht mit dem Standort Elberitzstraße etliche Nachteile verbunden. Das Bad dort sei eine Insel- und eine „sehr teure Minimallösung“. Die BI „Schwimmen in Delitzsch“ unterstützt die Idee der Neuausrichtung, verweist aber darauf, dass schnellstens Planungsschritte erfolgen müssen.

Der Stadtrat tagt am Donnerstag um 17.30 Uhr im Rathaus. Für Gäste besteht auf der Empore die Möglichkeit, an der Sitzung teilzunehmen. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist zwingend erforderlich.

Von Christine Jacob