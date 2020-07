Bad Gottleuba-Berggießhübel

Nun ist es traurige Gewissheit: Bei der am Montag im Mordgrundbach gefundenen Leiche handelt es sich um den 16-Jährigen, der seit Freitag nach einem mutmaßlichen Badeunfall vermisst worden war. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Taucher der Bereitschaftspolizei Sachsen hatten den Körper im Rückhaltebecken des Baches entdeckt. Die Ermittlungen zur Todesursache sind noch nicht abgeschlossen. Ein Straftatverdacht besteht derzeit nicht.

Der Jugendliche war den Angaben zufolge am Freitagabend mit Freunden in dem Rückhaltebecken schwimmen. Dabei sei er abgetaucht, aber nicht wieder an die Wasseroberfläche zurückgekehrt. Eine Suche mit Tauchern und einem Sonarboot blieb zunächst erfolglos.

Von DNN