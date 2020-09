Bahnbau in Krensitz macht’s Pendlern auf der B 2 schwer

Krensitz

Ab Mittwoch ist der Bahnübergang im Krostitzer Ortsteil Krensitz für anderthalb Wochen dicht und damit die Bundesstraße 2 dort voll gesperrt. „An den Bahnhöfen Krensitz und Kämmereiforst erneuert die Deutsche Bahn derzeit mehrere Weichen. Damit wir die Bauarbeiten durchführen können, ist eine Sperrung des Bahnüberganges erforderlich. Wir bitten um Verständnis“, teilt die Bahn auf die Nachfrage der LVZ mit. Bahnreisende sind ebenso betroffen.

Alle Jahre gesperrt

Der Krensitzer Übergang soll voraussichtlich bis zum 25. September gesperrt bleiben. Gefühlt kommt eine solche Sperrung jedes Jahr auf die Pendler auf der B 2 zu. Aber es liegt nicht immer an den Aktivitäten der Bahn, wenn die Strecke dicht ist. Voriges Jahr gab es zum Beispiel eine Medienverlegung bei Krensitz und gleich danach wurde die Ortsdurchfahrt Lindenhayn erneuert. 2018 wiederum wurde die Ortsdurchfahrt Gollmenz gebaut. Aber 2015 war bereits der Bahnübergang Krensitz zu reparieren, im September im Jahr zuvor waren schon einmal Gleise erneuert worden.

Anzeige

„Derzeit werden vier Weichen im Bahnhof Krensitz, das Gleis 1 sowie zwei Bahnübergänge erneuert“, erläutert Bahn-Pressesprecher Jörg Bönisch die aktuellen Details. „Außerdem werden eine Weiche und der Bahnübergang in Kämmereiforst sowie eine Weiche zum Gleisanschluss in Kospa erneuert. Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsarbeiten, um die Anlagen verfügbar zu halten. Bei den Bauarbeiten 2014 wurden im Streckengleis abschnittsweise Schwellen und Schienen gewechselt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Weiträumige Umleitung

Erneut werden nun die Kraftfahrer von der B 2 auf die weiträumige Umleitungsstrecke geleitet. Diese führt ab Krostitz über die S 4 Richtung Delitzsch, über die Umgehungsstraße, die Bundesstraße 183 und vor Wellaune wieder auf die B 2.

Bereits seit Freitag war im Zuge des Projekts der Bahnübergang über die Kreisstraße K 7444, die Ortsverbindung zwischen Krensitz und Luckowehna, für den Verkehr gesperrt. Die Autofahrer mussten ihren Weg über Hohenroda nehmen. Aber die beiden Bahnübergänge sollen laut Auskunft der Baufirma vor Ort nicht gleichzeitig gesperrt sein.

Verspätungen und Schienenersatz für Bahnreisende

Und nicht allein für die Autofahrer gibt es Erschwernisse, sondern auch für die Bahnnutzenden auf der Strecke zwischen Halle und Eilenburg: So wurden und werden zum Beispiel die meisten S-Bahnen der Linie S 9 bereits am vorigen sowie am kommenden Wochenende zwischen Kyhna und Eilenburg durch Busse ersetzt. Dabei ist die 33 Minuten spätere Ankunft beziehungsweise frühere Abfahrt der Busse in Eilenburg zu beachten. In Kyhna soll dann von den Bussen der Anschluss an die planmäßigen S-Bahnen nach Halle erfolgen. Zahlreiche S-Bahnen fahren bis 18. sowie vom 21. bis 25. September zwischen dem Hauptbahnhof Halle, dem oberen Bahnhof Delitzsch sowie Krensitz und Eilenburg bis zu 10 Minuten später.

Auch halten die Busse nicht in Delitzsch am oberen Bahnhof, sondern am unteren, so wie die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs generell nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Die Mitnahme von Fahrrädern, Kinderwagen, mobilitätseingeschränkten Personen und Gruppenreisenden ist in den Bussen begrenzt.

Von Heike Liesaus