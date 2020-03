Bahnschranke Bad Lausick: Zeiten werden berechnet

Geithain/Bad Lausick

Planen und miteinander reden: Dass beides parallel geschieht, darauf kommt es dem Projektteam an, das den Ausbau der Bahnstrecke Leipzig - Geithain - Chemnitz plant. Deshalb gab es in den vergangenen Wochen gut besuchte Bürgerdialoge. Was die erbrachten und wie es weitergeht, fragt die LVZ Projektleiter Andreas Stuhr.

Andreas Stuhr Quelle: Ekkehard Schulreich

Entsprach die Resonanz auf die insgesamt neun Veranstaltungen Ihren Intentionen?

In den den Bürgerdialogen haben wir rund 520 Anwohner und Interessierte informiert. Das hat unsere Erwartungen übertroffen. Insbesondere das Engagement der Bürger war beeindruckend, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Wir haben aus jeder Veranstaltung wichtige Hinweise zur Planung mitnehmen können.

Die Informationsveranstaltung der Bahn Mitte Februar im Geithainer Bürgerhaus stieß auf erhebliches Interesse. Quelle: Ekkehard Schulreich

Gute Bahnverbindung ist vielen wichtig

Mit welchen Erwartungen sehen die Menschen in der Region dem Streckenausbau entgegen?

Dass Chemnitz durch den Ausbau an das Fernverkehrsnetz gebracht wird, steht für viele außer Frage. An uns wurden viele verschiedene, mitunter sehr kleinteilige Anliegen herangebracht. Unter anderem ging es um die Verbesserung des Nahverkehrsangebots. Hier befinden wir uns in enger Abstimmung mit dem Freistaat und den beiden Zweckverbänden ZVMS und ZVNL, die für die Bestellung des Nahverkehrs zuständig sind. Viele wollten wissen, welche Konsequenzen der Ausbau für Straßen- und Wegeverbindungen hat. Vielfach geäußert wurde der Wunsch, die Stadt und die Region Rochlitz zurück an das Eisenbahnnetz zu bringen. Alle Anliegen haben wir in Formularen erfasst, die direkt auf den Foren ausgefüllt wurden. Insgesamt wurden uns so 120 Hinweise übergeben. Die werden wir einbeziehen.

Welche Konfliktpunkte sehen die Bürger?

Grundsätzlich haben wir eine positive Grundstimmung aus den Veranstaltungen mitgenommen. Was oft hinterfragt wurde, sind die eingleisigen Abschnitte, die nach aktuellem Stand verbleiben sollen. Das betrifft vor allem den Bereich zwischen Bad Lausick und Geithain. Ein weiteres wichtigstes Thema: der Lärmschutz und was für die Anwohner getan wird.

Eingleisig bleibt es zwischen Bad Lausick und Geithain sowie Cossen und Burgstädt. Quelle: DB AG

Übergang Bad Lausick : Verkehr wird bewertet

Was wird mit dem Bahnübergang der B 176 in Bad Lausick. Dort bilden sich tagtäglich Staus. Wenn dann noch mehr Züge fahren…

Darauf wurden wir mehrfach angesprochen. Sofern kein baulicher Eingriff, zum Beispiel durch ein zweites Gleis, erforderlich ist, werden wir als Projekt an den genannten Bahnübergängen keine Änderungen vornehmen. Wir befinden uns aber im intensiven Austausch mit allen Kommunen und werden Schließzeiten-Berechnungen durchführen, um die Auswirkungen des Mehrverkehrs transparent und bewertbar zu machen. Welche Maßnahmen dann daraus abgeleitet werden, ist im Moment nicht absehbar.

Nach Lärmschutz wird immer wieder gefragt

Wie wollen Sie den Lärmschutz während des Baus und vor allem danach während des Betriebs gewährleisten?

Welche Maßnahmen während der Bauzeit zur Minderung von Lärm getätigt werden, wird in der nächsten Planungsphase durch ein Gutachten zum Baulärm erarbeitet. Die abzuleitenden Maßnahmen zur Einhaltung der Schallpegel-Grenzwerte werden im Planfeststellungsverfahren fixiert. Durch den Einsatz modernster Technik und moderner Technologien, zum Beispiel Vibrieren statt Rammen, kann Lärm zwar nicht verhindert, aber deutlich vermindert werden.

Ab Ende 2023 rollen leisere Züge

Und wenn die Züge dann rollen?

Wir setzen die gesetzliche vorgeschriebene sogenannte Lärmvorsorge um. Anhand eines dreidimensionalen Geländemodells werden die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen abgeleitet und im Bau umgesetzt. Der Zweckverband Mittelsachsen wird zudem ab 2023 für den RE 6 zwischen Leipzig und Chemnitz batterieelektrisch betriebene Züge einsetzen. Ein wichtiger Punkt für den Güterverkehr ist zudem die Flüsterbremse, die ab Ende 2020 vorgeschrieben ist.

Was geschieht jetzt?

Bis Ende des Jahres schließen wir unsere Vorplanung ab. Aktuell erstellen wir Gutachten. Dazu zählt die Schalltechnische Untersuchung. Bis Ende 2024 Baurecht, vorausgesetzt, das Verfahren dauert maximal zwei Jahre. Eine Rolle spielt auch, wann Strukturstärkungsgesetz in Kraft tritt.

Dialoge werden fortgesetzt

Wie halten Sie die Menschen auf dem Laufenden? Wird es vor dem eigentlichen Ausbau noch einmal ähnliche Runden geben?

Das Aktuelle und Wichtige steht auf dem Bau-Infoportal im Internetauftritt der Deutschen Bahn. Dort findet sich auch unser Newsletter. Wer Anliegen hat, kann die Projekt-Mailadresse nutzen. Wir werden uns in den Stadt- und Gemeinderäten der Kommunen an der Strecke vorstellen und planen danach erneut Bürgerdialoge, wahrscheinlich im vierten Quartal 2020.

Von Ekkehard Schulreich