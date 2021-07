Dresden

Der zweigleisige Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Leipzig nach Geithain ist beschlossene Sache. Das Projekt wird über das Investitionsgesetz finanziert, mit denen die vom Kohle-Aus betroffenen Bundesländer den Strukturwandel anschieben sollen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nun darüber in einem Brief informiert, wie die Staatskanzlei der Leipziger Volkszeitung bestätigte.

Auch der weitere Streckenabschnitt von Geithain in Richtung Chemnitz soll ausgebaut werden. Hierfür stellt Scheuer in dem Schreiben eine anteilige Kostenübernahme des Bundes über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Aussicht. Die notwendigen Planungskosten sollen schon jetzt über die Fördermittel für die Kohleregionen gedeckt werden.

Chance für Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr

Der Ausbau der Strecke nach Chemnitz ist von großer Bedeutung, weil Chemnitz dadurch an das ICE- und das IC-Netz angeschlossen werden könnte. Bislang ist die Stadt vom Fernverkehr abgeschnitten. Nach der erfolgreichen Chemnitzer Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas 2025 hatte es zum wiederholten Male Kritik an der fehlenden Anbindung gegeben. Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wetzel (Grüne) sprach von einer „Konzeptlosigkeit“ des Bundesverkehrsministeriums. Die Region drohe die Chance zu verpassen, die das Kulturhauptstadtjahr für den weiteren Aufschwung biete.

Der Freistaat Sachsen hatte die Ausbaupläne für die Strecke von Leipzig nach Chemnitz bereits im vergangenen Jahr als eine der Maßnahmen genannt, die über Sofortprogramm für den Strukturwandel in den Kohleregionen finanziert werden sollen. Allerdings war die Maßnahme zunächst wieder aus dem Förderpool herausgefallen, weil zu viele Projekte gemeldet worden waren. Nun gab es doch die Zusicherung.

Er freue sich, „dass die Realisierung der Schienenverbindung Leipzig–Geithain–Chemnitz nunmehr angegangen werden kann und sichere Ihnen hiermit die volle Unterstützung (...) zu“, schreibt Minister Scheuer in seinem Brief an den sächsischen Regierungschef. Ihm sei es „ein wichtiges Anliegen“, dass Bund und Länder beim Strukturwandel an einem Strang zögen.

Nahverkehr im Halbstundentakt

Mit dem Streckenausbau sollen die Züge im Nahverkehr in Richtung Geithain – und perspektivisch in Richtung Chemnitz – im Halbstunden-Takt verkehren. Der Ausbau und die Elektrifizierung bis Geithain kosten rund 504 Millionen Euro, allein die Planungsleistungen machen rund 90 Millionen Euro aus. Für den zweiten Abschnitt nach Chemnitz liegen die Planungskosten bei knapp 30 Millionen Euro.

Die Planungen der beiden Streckenabschnitte sollen bis 2022 abgeschlossen sein. Danach kann der Deutsche Bundestag per Gesetz den Bau beschließen.

Von Kai Kollenberg