Leipzig

Auch wenn die Zahlen etwas auseinandergehen, je nachdem, wen man fragt: Über die Tatsache, dass der Streik der Lokführergewerkschaft GDL am Donnerstag vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu verwaisten Gleisen geführt hat, herrscht Einigkeit. „90 bis 95 Prozent der Verbindungen sind ausgefallen“, sagte Andreas Uhlig, GDL-Sprecher im Bezirk Mitteldeutschland, der LVZ auf Anfrage. Nach Auskunft einer Sprecherin der Deutschen Bahn deckte ein Notfahrplan hingegen 15 Prozent der Fahrten in den drei Bundesländern ab. Aber auch mit dieser Prozentangabe liegt die Region unter dem Bundesschnitt, wo laut DB 40 Prozent der Züge im Regionalverkehr und 25 Prozent der Fernzüge trotz Arbeitsniederlegung regulär fuhren.

In Ostdeutschland kaum verbeamtete Lokführer

Der Streik trifft Bahnreisende in Mitteldeutschland zu einer ungünstigen Zeit: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen enden die Schulferien, und etliche Urlauber wollen nach Hause zurück. Viele der Züge, die noch fuhren, hatten Verspätung und waren voll. Auch die S-Bahnen waren betroffen. Hier gab es aber zumindest einige Verbindungen mit größerer Taktung und verkürzten Fahrstrecke.

In Ostdeutschland sind anders als im Westen kaum Lokführer verbeamtet. Daher dürfen sie fast alle streiken. Offizieller Beginn war am Donnerstag um 2 Uhr in der Früh. Um 6 Uhr hatten GDL-Sprecher Uhlig zufolge in den drei Bundesländern rund 380 Eisenbahner und Eisenbahnerinnen ihre Arbeit niedergelegt. Über den Tag hinweg wurden es mit Beginn weiterer Schichten noch mehr: Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Bordgastronomen und eben Lokomotivführer, wie Uhlig selbst einer ist. „Ich würde lieber fahren, denn ich übe meinen Beruf mit Stolz aus“, sagte er. „Doch in einem Arbeitskampf ist ein Streik nun mal die Ultima Ratio.“

Wenig Reisende: Wegen eines Streiks der Lokführergewerkschaft GDL fuhren am Leipziger Hauptbahnhof am Donnerstag kaum Züge ab. Quelle: André Kempner

GDL-Bundeschef Claus Weselsky versammelte sich mit etwa 80 Streikenden um 9 Uhr auf dem Leipziger Hauptbahnhof. Die Boni der Bahn-Führungskräfte seien „höher als die Jahresgehälter jedes ehrlichen Eisenbahners, der hier steht“, wetterte er. Wie die Gleise blieben aber auch die Bahnhöfe eher leer: In Leipzig warteten kaum Reisende vergeblich auf ihre Züge, und auch am Dresdner Hauptbahnhof blieb das große Chaos aus. Die meisten Bahnkunden wussten offenbar rechtzeitig vom Streik und änderten ihre Pläne. Augenscheinlich jedoch ohne überwiegend aufs Auto auszuweichen: Die Verkehrswarndienste der drei Länder meldeten am Donnerstag den üblichen Morgenverkehr. Auch in den Städten und den Zufahrtsstraßen sei nicht mehr los als üblich, hieß es.

Die Deutsche Bahn AG legte beim Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Eilantrag gegen den Streik ein. So lange die Richter dort keinen Riegel vorschieben und auch die Bahn-Führung der GDL kein Angebot macht, das die Gewerkschaft akzeptiert, soll die Arbeitsniederlegung bis Dienstag, 2 Uhr, andauern. In diesem Fall gelte der Ersatzfahrplan, an dem die Planerinnen und Planer vorab rund um die Uhr gefeilt hätten, auch weiterhin, sagte die DB-Sprecherin. Es würden keine weiteren Züge eingesetzt. „Es haben sich aber viele Lokführer, die nicht streiken, bereiterklärt, Schichten zu übernehmen, obwohl sie eigentlich freihätten.“

Bahn rät, Zugreisen zu verschieben

An die Reisenden appelliert die Bahn weiterhin, Fahrten nach Möglichkeit zu verschieben. Für Tickets während der Streik-Zeit entfallen etwaige Zugbindungen, auch eine kostenlose Stornierung sei möglich. Über die Streikhotline 08000 996633 und bahn.de sowie in der Bahn-App informiert die DB über Zugausfälle und Ersatzfahrpläne.

Von mwö/dpa