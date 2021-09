Leipzig

Vor den neuen Streiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn bricht für Reisende eine unsichere Zeit an. Erneut hat der Staatskonzern am Mittwoch Fahrgäste dazu aufgerufen, geplante Reisen vorzuziehen. Eine Bitte, der nicht jeder Kunde wird folgen können: So kollidiert der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit dem Ferienende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und damit einer Hauptrückreisezeit. Gewerkschaftschef Claus Weselsky hat die Mitglieder aufgefordert, ihre Arbeit von Donnerstag zwei Uhr nachts bis Dienstag ruhen zu lassen. Somit ist in dieser Streikrunde erstmals auch ein Wochenende betroffen.

Für Reisende beginnt daher die Suche nach Alternativen. Denn während des Arbeitskampfes ans Ziel zu kommen, wird mit dem Zug zumindest schwer: Wieder geht die Bahn davon aus, dass der Großteil aller Verbindungen im Regional- und Fernverkehr ausfallen wird. Schon vor dem Streikbeginn verzeichnen Mitbewerber eine erhöhte Nachfrage: So berichten konkurrierende Bahnunternehmen sowie Fernbusse von übermäßigen Buchungen.

Auch die Bahn-Konkurrenz muss sich auf Störungen vorbereiten

Das Bahnunternehmen Abellio weist etwa darauf hin, dass man generell nicht vom Streik betroffen sei. Der Grund: Die Tochtergesellschaft der niederländischen Staatsbahn verhandelt mit den Gewerkschaften über eigenständige Tarifverträge.

Allerdings kann auch Abellio keinen Bahnbetrieb ohne Behinderungen versprechen, da der für die Schieneninfrastruktur verantwortliche Konzernbereich DB Netz zum Teil ebenfalls bestreikt werde. „Durch die Streikmaßnahmen bei der DB kann es folglich zu besetzten Gleisen, Abstellungen sowie unbesetzten Stellwerken kommen“, so das Unternehmen per Mitteilung.

Ein Sprecher kündigte am Mittwoch die Bildung eines Krisenstabs an, um im Problemfall reagieren zu können. Von Leipzig aus fahren Züge von Abellio unter anderem in Richtung Weißenfels und Naumburg, mit Umstieg ist auch Halle erreichbar.

Flixbus und Flixtrain melden eine dreifach höhere Nachfrage

Auch Konkurrent Flixtrain bestätigt, bisher nicht vom Streik betroffen zu sein. Wie aus der Konzernzentrale am Mittwoch verlautete, werde der Anbieter „wie geplant“ fahren. Von der Arbeitsniederlegung profitieren kann derweil der Fernbusanbieter Flixbus: Angaben einer Konzernsprecherin zufolge habe sich die Nachfrage für Bus und Zug fast verdreifacht.

Tatsächlich sind Verbindungen ab Leipzig nahezu ausgelastet: So wird der Großteil aller Busverbindungen nach Berlin am Donnerstag und Freitag als „fast voll“ ausgewiesen, mehrere Fahrten sind bereits vollständig ausgebucht. Da eine steigende Nachfrage bekanntlich zu höheren Preisen führt, gehen diese regelrecht durch die Decke: So wird für eine Reise in die Hauptstadt ein Preis von 30 Euro fällig. Zum Vergleich: Wer Ende der nächsten Woche fahren möchte, zahlt häufig nur zehn Euro.

Die Lufthansa plant mit den üblichen Kapazitäten

Der Leipziger Autovermieter TeilAuto meldet indes, an der Kapazitätsgrenze zu agieren. „Natürlich haben wir in Hinblick auf den zu erwartenden Streik noch einmal unsere Fahrzeugverfügbarkeit geprüft und an den Stellen optimiert, wo es möglich war“, bekräftigte eine Sprecherin. Auf höhere Preise müssten sich die Kunden nicht einstellen. „Wir möchten keinen unanständigen Profit aus dem Streik schlagen“, hieß es.

Einen „sprunghaften Anstieg“ für Flüge von und nach Leipzig erkennt auch die Deutsche Lufthansa. Ab der Messestadt wird unter anderem das Drehkreuz Frankfurt angeflogen, die Tochter Eurowings steuert darüber hinaus Ziele wie Düsseldorf an. „Wir gehen aber davon aus, dass hier die bereitgestellten Kapazitäten ausreichen, der Nachfrage gerecht zu werden“, so die größte deutsche Airline auf Anfrage.

Zusätzliche Herausforderungen

Der Fahrdienstleister CleverShuttle berichtet hingegen von ganz anderen Herausforderungen: So seien die Sammeltaxis vor allem bei Fahrten zwischen der ersten und letzten Meile beliebt, wenn es also darum gehe, nach der Zugfahrt das individuelle Ziel zu erreichen.

Auswirkungen auf den innerstädtischen Betrieb gebe es sonst nicht. Schließlich streikten ja nicht die Leipziger Verkehrsbetriebe, sagte eine Sprecherin.

Von Florian Reinke