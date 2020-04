Barmer: Krankschreibung wegen Atemwegserkrankung hat sich verdoppelt

Dresden

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Krankschreibungen aufgrund von Atemwegserkrankungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Dies geht aus einer aktuellen Analyse der Barmer hervor. Während in der letzten Märzwoche des vergangenen Jahres bundesweit rund 67 000 Arbeitnehmer, die bei der Barmer versichert sind, krankgeschrieben waren, waren es im gleichen Zeitraum des Jahres 2020 rund 150 000 Personen. Dies entspricht einem Zuwachs um mehr als 120 Prozent. Von diesen krankgeschriebenen gesetzlich Versicherten war mit über 5500 Betroffenen nicht einmal jeder 25. an Covid-19 erkrankt.

Begünstigt durch telefonische Krankschreibung

Dr. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer Sachsen erklärt diese Entwicklung folgendermaßen: „Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf die Krankschreibungen der Arbeitnehmer. Sinnvollerweise bleiben die Menschen mit Atemwegserkrankungen jetzt eher zu Hause. Begünstigt wird dieser Effekt durch die vereinfachte telefonische Krankschreibung bei leichten Erkrankungen der oberen Atemwege.“ Die Menschen seien offensichtlich deutlich vorsichtiger geworden, um ihre Kollegen nicht anzustecken. Die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung wegen Erkältungen wurde erst vor wenigen Tagen bis zum 4. Mai verlängert.

Starker Zuwachs an Krankschreibungen im Laufe des Monats März

In diesem Jahr seien die Versicherten vor allem im März mit typischen Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege wie zum Beispiel Entzündungen der Nasennebenhöhlen oder Bronchitis arbeitsunfähig gewesen, erklärt Claudia Szymula, Landespressesprecherin der Barmer Sachsens gegenüber der LVZ. In der als Vergleichszeitraum dienenden 13. Kalenderwoche traf dies auf mehr als 112 000 Barmer-Versicherte zu, gefolgt von rund 22 800 Versicherten mit einem sogenannten „banalen Infekt“ wie etwa Schnupfen. An Grippe waren lediglich etwa 4800 Personen erkrankt. Weitere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen betrafen chronische Lungenkrankheiten. Einen starken Zuwachs der Krankschreibungen habe es ab Mitte März gegeben. Genau dann wurde die Möglichkeit geschaffen, sich telefonisch arbeitsunfähig schreiben zu lassen. So waren in der 10. Kalenderwoche 2020 (1. bis 7. März) knapp 100 000 Arbeitnehmer krankgeschrieben und in der 12. und 13. Woche jeweils schon rund 150 000.

Die Menschen sind in Corona-Zeiten vorsichtiger geworden

„Offensichtlich sind die Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich vorsichtiger geworden und blieben auch mit leichten mit Atemwegserkrankungen eher zu Hause“, interpretiert Claudia Szymula die Entwicklung. Bei den Betroffenen handelte es sich seltener um jüngere Menschen, dagegen vermehrt um Männer und Frauen in der Altersspanne von 50 -59 Jahren, so die Sprecherin. Es sei davon auszugehen, dass auch die Sorge um die eigene und die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen einen wichtige Einfluss hatte.

Von Anita Kecke